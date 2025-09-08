El Orfeón Condal de Noreña celebró el Día de la Santina con el tradicional reparto del bollo a sus socios

El Orfeón Condal de Noreña festejó este lunes el Día de la Santina con una de sus tradiciones más queridas, el reparto del bollo entre sus socios. Más de trescientas personas recibieron el obsequio, consistente en el bollo y una botella de vino, tinto o blanco, en una jornada que volvió a reunir a miembros, simpatizantes y voluntarios del colectivo.

La costumbre se remonta a 1982, cuando el pueblo de Noreña homenajeó al Orfeón con motivo de sus bodas de plata regalando bollos a los coralistas. Desde entonces, la agrupación mantiene vivo este gesto cada mes de septiembre en torno a la festividad de la patrona de Asturias.

La jornada comenzó con la misa cantada en honor a la Virgen de Covadonga, en la que participó el Orfeón, y a continuación se procedió al reparto de los lotes en la Casa de Cultura, acompañados por la Banda de Gaites Villa y Condáu de Noreña, que puso música a la celebración.

La presidenta, Beatriz Corzo, destacó el esfuerzo organizativo de la directiva y voluntarios. “Hoy somos siete personas para coordinar todo esto, pero detrás hay un coro con 34 componentes junto a nuestro director”, dijo.También aprovechó la ocasión para recordar que el Orfeón necesita nuevas voces para reforzar la agrupación.

La entrega del bollo no es solo un acto simbólico, sino también un punto de encuentro para los socios, muchos de los cuales llevan décadas vinculados a la entidad. “La gente lo espera cada año con mucha ilusión”, subrayó Corzo, que recalcó la importancia de mantener vivas las tradiciones que identifican a Noreña.

Además de su faceta musical, el Orfeón Condal es un motor cultural en la villa, impulsando actividades y colaboraciones con otras agrupaciones locales. En esta ocasión, la presencia de la Banda de Gaites Villa y Condáu de Noreña reforzó el carácter festivo de la cita, mostrando la riqueza del folclore asturiano y la unión entre colectivos del concejo.

El Orfeón Condal atraviesa además un mes muy activo en lo musical. Tras sus recientes actuaciones en Ciudad Rodrigo y Suances, la formación tiene previsto viajar el 11 de octubre a Getxo, el 18 a Avilés y el 25 a Gijón. Un calendario que confirma el dinamismo de la histórica agrupación noreñense, con más de cuatro décadas de trayectoria y una intensa vida cultural y social.