Valdesoto, el pueblo en el que la comedia es el mejor ejemplo y no existe el aburrimiento

El reconocimiento más ansiado de la historia de Valdesoto es el resultado de veinte años de intenso trabajo, pero también de mucha insistencia en el uso de un arma infalible: la comedia. La parroquia sierense distinguida el pasado día 2 como "Pueblo ejemplar" 2025 por la Fundación Princesa de Asturias cuenta con más de una treintena de colectivos, en los que participan la práctica totalidad de sus 1.800 vecinos, de los que la mayoría tienen como nexo común el objetivo de alegrar, divertir y, en definitiva, hacer la vida más feliz a valdesotinos y visitantes.

Unión

Dos décadas después de que el colectivo Todos Juntos Podemos, creado en 2005, naciera con el afán de servir de paraguas y divulgar todo el potencial asociativo de la parroquia y, ya de paso, intentar conquistar al jurado de la Fundación Princesa, Valdesoto se ha ganado a pulso la etiqueta de destino de diversión asegurada, con la que esperan con los brazos abiertos la visita de la princesa Leonor y los Reyes el próximo 25 de octubre.

Mención especial merece el Grupo de Tearo San Félix, un "equipazo" de actores amateurs capitaneados por Pepín García, Nacho Fernández y Cristina Palacio, que a lo largo del año lleva el nombre de la parroquia por todo el Principado, envuelto en un halo de éxito escenificado con la imagen de los teatros llenos para ver sus actuaciones. Un mérito reconocido en numerosas ocasiones por los prestigiosos Premios Aurora del Salón de Teatro Costumbrista Asturiano en Candás.

Tradición

Dos décadas llevan triunfando también los Sidros y les Comedies, la ancestral mascarada de invierno recuperada con fuerza en 2005 y declarada Bien de Interés Cultural en 2019, premiando así la labor de varias generaciones de vecinos coordinados por Pergentino Martínez y Pablo Canal, que llevan cada año esta tradición a otros puntos de España y Portugal.

No obstante, si hay una fecha marcada a fuego en el calendario valdesotín es el día del desfile provincial de carrozas de las fiestas patronales de San Félix. Cada lunes siguiente al segundo domingo de agosto los vecinos sacan a la carretera principal obras de arte rodantes construida. Esta costumbre nacida en 1950 y declarada fiesta de interés turístico regional en 2002, sigue todavía muy vigente en la actualidad. No en vano, en el concurso de este año participaron diez carrozas ideadas por peñas de distintas generaciones y con la comedia como género estrella.

La peña de Les Escueles, un grupo de veinteañeros fieles al desfile desde que iban al colegio, fueron los grandes triunfadores con "La Traviesa", una especie de parodia asturiana de la serie "Peaky Blinders" en la que la brillante puesta en escena de Álex Somonte, Álvaro Pedrero y Sergio Quidiello, entre otros, logró conquistar al jurado.

Segundos fueron la peña Cotiellos, la más laureada de la historia del desfile con diez títulos. La peña "rojilla" liderada por Pergentino Martínez, presentó la comedia "IA mí que Pinón", que obtuvo la máxima puntuación, cien de cien puntos posibles en la categoría de trabajo.

El Chole, otra joven peña de Llorianes, se consagró como una de las grandes consiguiendo el tercer puesto con una desternillante boda, superando a El Chabolu, colectivo del barrio de Landia creado en 2006, también conocido entre el público fiel a las carrozas por sus comedias.

La participación la completaron, por ese orden de clasificación, la peña Los Marotos (los de les motos), Casa Fredín (de La Venta la Salve), Nun me tientes, Bendición, El Matu (Marcenado) y los Escolinos de Faes.

A estas peñas hay que sumar dos clásicas como El Llagarón, siempre candidata a ganar, que volverá a desfilar el próximo año, y "Como yera antes", la segunda peña más laureada de la historia, ahora apartada del desfile pero desarrollando varios proyectos artísticos que llevan el nombre de Valdesoto por media Asturias.

Todas ellas están coordinadas por la comisión de festejos de San Félix, integrada por un grupo joven de directivos liderados por Andrés Berdayes, que desde 2024 ejercen de guardianes de unas comedias que han hecho de Valdesoto, además de ejemplar, un referente regional de la diversión.

El pueblo, donde no hay lugar para la soledad ni el aburrimiento

Si hay una parroquia rural asturiana donde no hay lugar para el aburrimiento, esa es Valdesoto. Las más de 30 asociaciones existentes en el recién nombrado «Pueblo ejemplar» de Asturias en 2025 han conseguido tejer un amplio calendario de actividades que han convertido el pueblo de casi 1.800 habitantes en el mejor antídoto para la soledad, siendo su cargada agenda uno de los aspectos más valorados por quienes se animan a mudarse a uno de sus 17 barrios.

Valdesoto no es ajeno al envejecimiento progresivo de Asturias. Sin embargo, sus mayores son especialmente activos. La mayor prueba es que, a falta de una, en la localidad hay dos colectivos que organizan actividades para el público maduro. Tanto la asociación de pensionistas y jubilados de Valdesoto como la asociación de jubilados y prejubilados Grandoba promueven actividades, viajes, homenajes y encuentros que hacen la vida mucho más agradable.

Una función similar a la desarrollada por la asociación de vecinos de Bendición, la cual dinamiza uno de los barrios más apartados de la sede parroquial, llenando de vida su centro social y organizando excursiones con altos niveles de participación.

Éxitos deportivos

La población sierense cuenta con varios motores deportivos. Uno de los principales es el Valdesoto CF, entidad fundada en 1961, que con una filosofía familiar encabezada por su presidente, Herminio Rodríguez, y su antecesor y alma mater de la entidad, José Enrique Gutiérrez. La gestión de ambos ha tenido como resultado varias campañas en Tercera División y contar con las envidiables instalaciones del campo de Villarea. Unos logros respaldados por la peña «La Chivina», el colectivo de seguidores más acérrimos del equipo, cuyos ánimos contribuyeron a varios ascensos, así como la asociación de veteranos, desde hace más de una década se encarga de recordar y homenajear a las figuras del conjunto azulgrana.

Otro ejemplo local de promoción del deporte es el Motoclub de Valdesoto, un grupo de amigos bien avenidos, «hermano» de la peña de carrozas Los Marotos,que con su trabajo han conseguido organizar con gran poder de convocatoria importantes pruebas como los motocross de las fiestas de Valdesoto, El Berrón o Pola de Siero, además de respaldar la gran trayectoria de su gran figura, el piloto valdesotín Pablo Gutiérrez.

No menos mérito tiene la asociación Rallye Valdesoto. El entusiasmo de directivos como Jaime Díaz es la gasolina para que las fiestas de San Félix cuenten cada año con un encuentro de clásicos, que desde 2002 reúne cada año a decenas de vehículos de más de 25 años para recorrer la parroquia y alrededores.

La oferta deportiva la completa el Chabolu F7, participante en ligas regionales de la especialidad, donde se da cabida a muchos exjugadores del Valdesoto u otros equipos del municipio y la peña oviedista «Diaños Blues», fundada inicialmente en Pumarabule, pero actualmente con sede en el bar valdesotín Casa Fredín.

Cultura y gastronomía

También hay quien se lo pasa bien cantando. Si no que se lo digan al coro Xorrecer, creado en 2006 y que bajo la marca Valdesoto Musical es artífice de un encuentro coral cada vez más prestigioso, además de llevar el nombre del pueblo allá donde actúa.

Mucha vida dan igualmente las asociaciones de festejos de los barrios. Santa Apolonia de Leceñes, San Antonio de Tiroco y las Angustias de Negales son los supervivientes de una larga tradición de festejos que hasta hace poco también se mantenía viva con La Santina de Llorianes, San José de Corripos o San Agustín, en Castiello.

A esto hay que sumar otras iniciativas festivas más pequeñas, como son los encuentros de la peña gastronómica La Xinta, un colectivo que acumula 420 reuniones, más o menos mensuales, desde su creación en 1989. «Solo nos paró la pandemia» explica Pablo Canal, uno de los incondicionales del grupo.

Los valdesotinos han demostrado tener imaginación a raudales. No solo por sus brillantes carrozas y comedias, sino por su capacidad de inventar colectivos informales. El principal exponente es el caso de «Los Visigodos», una peña que cada año reúne mesa y mantel mediante a personas casadas con parroquianos. Aunque también hay otros casos como «la peña de la apuesta del derbi», una comida de hermandad entre oviedistas y sportinguistas locales, en la que los seguidores del equipo que haga peor campaña tienen que sacar la cartera. «Pagar es lo de menos, lo importante es pasarlo bien», explican en la línea de la filosofía de un «Pueblo ejemplar» en el que no hay lugar para el aburrimiento. n