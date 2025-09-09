Así es el traje tradicional de Cabranes, protegido por el Principado como Patrimonio Cultural de Asturias

El traje tradicional de Cabranes ya es Patrimonio Cultural Inmaterial de Asturias. Se trata de una indumentaria femenina vinculada a la procesión del Carmen de Torazu.

La prenda, de color negro casi íntegro salvo algunos detalles en los pañuelos y complementos, se distingue por dos piezas muy características: el dengue, con su inconfundible pico sobre el pecho izquierdo, y el jubón, con pliegues en mangas y torso que definen la silueta. Esta vestimenta, usada por mujeres del concejo en las primeras décadas del siglo XX, estaba ligada a celebraciones religiosas como el Carmen de Torazu, fiesta declarada de Interés Turístico en 2015 y considerada la mayor procesión de ramos de Asturias.

El alcalde de Cabranes, Gerardo Fabián, subraya que esta declaración es “el resultado de un trabajo de investigación iniciado en 1996 por María José Hevia y reforzado desde 2014 con el programa cultural Alcordanza, las exposiciones fotográficas y los talleres de confección”. Según explicó, en 2020 el proyecto se presentó como ejemplo de identidad cultural y turística, y desde entonces no ha dejado de crecer.

“Hoy tenemos 30 trajes en la calle y, además, un proyecto museístico que estará en funcionamiento el próximo año para albergar la colección del traje regional y el de Cabranes. Este reconocimiento garantiza la continuidad y recuperación efectiva de nuestra indumentaria tradicional”, señaló el regidor, quien subrayó que se trata de una jornada “para marcar en el calendario”.

El Alcalde también resaltó el valor único del traje, exclusivamente femenino, que desapareció a mediados del siglo XX y se ha logrado recuperar gracias a la implicación vecinal. “Es un traje diferente, sin camisa ni chaleco, con un jubón entablillado y un dengue muy característico. Cuando una mujer lo lleva, cualquiera lo reconoce como el traje de Cabranes, y eso hace que guste y que cada vez haya más demanda para confeccionarlo”.

Esa recuperación no se entiende sin la figura de Enedina Rodríguez, la modista que, de forma altruista, ha liderado los talleres de confección desde 2018. Gracias a su labor, se han podido replicar fielmente los cortes, pliegues y acabados de las prendas originales.

“Yo me dediqué solo al asunto de la aguja, a cortar la tela copiando un traje muy antiguo. No sé mucho de la investigación, pero lo importante es que así se pudo volver a coser y poner en valor este traje, que en Cabranes se usaba para llevar el ramo y para todo tipo de ocasiones especiales, incluso bodas”, explicó Rodríguez.

Con humildad, asegura que su papel fue únicamente técnico, pero su implicación ha permitido que en apenas una década se confeccionaran treinta trajes. En las pasadas festividades de El Carmen en la localidad, hasta veinte mujeres pudieron lucirlos de forma simultánea, algo impensable hace apenas unos años.

La inclusión en el Censo no es solo un trámite administrativo. Para Cabranes supone blindar un símbolo identitario y consolidar un proyecto cultural con cuatro pilares: el traje como elemento turístico y tradicional, el taller de confección abierto a nuevas generaciones, el futuro museo del traje y, ahora, el reconocimiento oficial del Principado.

“Sin ilusión, este proyecto se habría quedado en nada. Hoy podemos decir que el traje de Cabranes no solo se estudia, se ve y se recuerda, sino que vuelve a vestirse en las fiestas y procesiones, y eso garantiza su futuro”, concluyó el Alcalde.