Así es el novedoso ahumadero de embutidos que digitaliza y automatiza todo el proceso

El proceso tradicional del ahumado en Asturias se basa en el uso del fuego, a partir de maderas nobles, para generar el humo que confiere a los embutidos su característico sabor. Sin embargo, se trata de un procedimiento que no cuenta con herramientas de control, lo que viene generando problemas al sector chacinero. Para solventarlos, la empresa TSK, en colaboración con Asincar, Cetemas y la firma Jesús Pérez Mayor Embutidos, ha desarrollado un proyecto, bautizado como "Go Ahumado", con el que ha logrado que ese proceso tradicional sea automatizado, más eficiente, sostenible y, sobre todo, rentable. La iniciativa ha contado con una inversión de 122.000 euros, cofinanciada con fondos europeos, y fue presentada en la sede de Asincar en Noreña.

Alejandro Juan García, ingeniero de TSK, explicó que se ha conseguido "pasar de lo que es un ahumado tradicional a uno el que todo el proceso está digitalizado, subiéndose los datos a una plataforma on-line donde se pueden ver todas las variables y cómo ha sido el proceso, algo que hasta ahora no se podía hacer". "De esta manera, hemos conseguido muchas ventajas en cuanto a sostenibilidad y, sobre todo, seguridad, al tener la sala de ahumado controlada en todo momento", añadió el experto.

Uno de los problemas a los que se enfrentan las chacineras con el ahumado es el alto riesgo de incendios. "Todos los años, en Asturias, al menos una de estas instalaciones se quema", detalló Alejandro Juan García para resaltar el valor del nuevo modelo.

El equipo encargado del proyecto desarrolló en una planta piloto diferentes líneas de actuación dirigidas a dar solución a todas las necesidades detectadas. Entre las medidas adoptadas están el aislamiento de la zona de generación de humo, permitiendo una optimización de la combustión; el uso de materia prima específica más sostenible o la digitalización y automatización del proceso productivo del embutido asturiano, según señaló Carolina Laviada, coordinadora de Investigación y Desarrollo de TSK.

Después de un año de investigación y varios procesos de ensayo y error, el proyecto está a punto de concluir, a la espera de futuras mejoras entre las que se encuentra "la hermeticidad del módulo, para evitar que el humo se escape, o el aprovechamiento del calor difundido, bien como calefacción o como agua caliente sanitaria", explicó Pelayo González, coordinador de Transformación Digital de Asincar.

A la presentación acudió la directora general de Agricultura, Begoña López, quien calificó el proyecto de ahumadero de "altamente positivo".