Candás inicia este viernes las Fiestas del Santo Cristo: esta es la guía para no perderse nada

Candás celebra a partir de este viernes las Fiestas del Santo Cristo, que se extenderán hasta el próximo lunes y que comenzarán con un concierto a cargo del Coro de la Bodega, en la Antigua Fábrica de Ortiz, a las 19.00 horas. Será la previa al pregón y el chupinazo desde el balcón de Festejos en la Plaza de la Baragaña, a las 21.00 horas de este viernes, con la Fanfarria de Pepe el Chelo y sus Marchosos. A las 23.00 horas comenzará la primera verbena en el Muelle,a cargo de la Orquesta Galicia.

El sábado día 13 se celebra el Día de los Fuegos, que comenzará ya de mañana con actividades para niños en Les Conserveres, sesión vermú en la calle Ángel Rendueles, el Gran Premio Santísimo Cristo de Candás de Ciclismo y el desfile de charangas, a las 18.00 horas desde la estación de tren. También habrá un encuentro coral en el Teatro Prendes (21.00 horas), y a medianoche se quemará un castillo de fuegos artificiales en el Muelle, en la denominada “Gran Foguera del Cristo”. La Orquesta Nueva York pondrá música a la verbena.

El día grande será el domingo 14, con pasacalles y alborada desde primera hora de la mañana. A las 11.30 saldrá desde la iglesia parroquial de San Félix la gran procesión del Cristo, seguida de la Misa de grandes compositores cantada por el Coro de la Bodega.

Acto seguido se celebrará un concierto a cargo de la Banda de Música, y a las 19.00 horas comenzará el I Certamen Tardes de Habaneras en la Plaza La Baragaña. A las 20.30 horas actuará el grupo Los Insolentes en Les Candases, y la verbena seguirá en el muelle con la orquesta Panorama.

El lunes día 15 se festeja El Cristín, con sesión vermú, fiesta de la espuma, futbolín humano, hinchables para los más pequeños, tobogán gigante acuático y habaneras en la calle. Silvidos y Gemidos cerrarán la programación musical a las 23.00 horas en el muelle, con disco show al finalizar hasta que el cuerpo aguante.