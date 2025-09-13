Candamo celebra la II Jornada de Salud y Cultura: este es el programa y los participantes
L. P.
Oviedo
La localidad de Murias, en Candamo, acoge este domingo la II Jornada de Salud y Cultura. Será a partir de las 17.00 horas, en los apartamentos rurales Casa Josefa.
Ejercerá de moderador el médico Ramón Alonso, con la participación de María Ana Llaneza, jefa de Cirugía General y del Aparato Digestivo del HUCA, quien hablará sobre el cáncer, y Daniel Menéndez, concejal de Cultura, con una ponencia sobre el turismo astronómico.
El cantautor Pipo Prendes ofrecerá una actuación musical a las 19.00 horas, acompañado por Marina Carbajosa y Enol Fernández.
