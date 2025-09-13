Candamo revive la batalla de Llanes: así fue la recreación histórica de la Guerra Civil

San Román de Candamo realizó este fin de semana un viaje en el espacio y en el tiempo hasta 1937, en plena Guerra Civil, para convertirse en una villa del oriente de Asturias asediada por las tropas franquistas, en su avance hacia el centro de la región, comandadas por el general Solchaga . La recreación que organiza la Asociación Histórico Cultural Frente del Nalón, que ha alcanzado su trigésima edición, se centró en la caída de Llanes y las duras batallas que se libraron en enclaves como la sierra del Cuera o el emblemático Mazucu. Como viene siendo habitual, tanto los escenarios como el atuendo y el desempeño de los figurantes trasladaron al numeroso público asistente a los duros tiempos de la contienda civil. Lo mismo sucedió el año pasado, cuando la cita de San Román de Candamo narró los sucesos revolucionarios del mes de octubre de 1934.

Un camión con mujeres falangistas, ayer, por las calles de San Román. | MANUEL J. GARCÍA

Las recreaciones de este sábado se fijaron en Llanes y los asaltos al Cuera, con un primer pase guiado con combates a las once de la mañana. La actividad, de unas dos horas de duración, se repitió por la tarde, concretamente a las cuatro y media y a las seis y media. A su término, se llevó a cabo un acto de reconocimiento a todos los grupos participantes. A las nueve menos cuarto de la noche estaba previsto el espectáculo nocturno "Llanes a los amigos alemanes", seguido de la entrega de premios a los mejores uniformes y al mejor relato, para terminar con un baile como los que se podían celebrar en la región en aquellos convulsos años treinta del siglo pasado.

Tras la presentación celebrada el pasado jueves en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, acto que incluyó un coloquio con la participación del fotorreportero Manu Brabo, premio "Pulitzer" en 2013, y Miguel Alonso Ibarra, profesor de Historia Contemporánea en la UNED, las jornadas arrancaron de viernes. Esa primera jornada tuvo lugar la presentación del cómic "Cumbres en pie de guerra", de Guillermo Menéndez. Además, hubo la mesa redonda "La batalla del oriente de Asturias" y la recreación histórica "La caída de Llanes".