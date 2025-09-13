Candás inaugura las fiestas del Cristo a ritmo de fanfarria

Música, diversión y gran ambiente en la apertura de las fiestas del Cristo de Candás con el pregón de la fanfarria "Pepe el Chelo y sus marchosos". Su presidente, Álvaro Artime , repasó en el discurso los 67 años de trayectoria del colectivo, que ofreció varias piezas de su repertorio para amenizar el acto, animando al público a sumarse a las canciones.

"Todo empezó en el año 1958, cuando un grupo de músicos marchosos de la Banda de Música de Candás, con motivo de las fiestas del Cristo y más concretamente en las corridas de toros en la playa, decidieron salir a tocar y pasarlo bien. A partir de ese momento empieza a funcionar la que sería en aquel momento una mini banda y que hoy es la fanfarria", recordó Artime durante discurso, que este año tuvo lugar en la plaza de La Baragaña. No se olvidó el pregonero de la figura de "Pepe el Chelo". "Tocaba el bombo en la Banda de Música, era el director de la charanga y llevaba un remo de batuta", indicó el pregonero, que también recordó a componentes como "Modesto, Chicula, Luis, José, Paco, Joaco el de los platillos, Pepe Luis, José Ángel, el rulero, Amaralto, Varela, Angelín, Diego, Germán, Víctor el poleso o Víctor Luis". "Todos ellos dejaron huella", subrayó.

La fiesta sigue este sábado con el desfile de charangas y "la noche de los fuegos". El domingo, a las siete y media de la mañana, tendrá lugar la alborada. A las once y media saldrá la procesión del Cristo. n