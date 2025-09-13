Noreña despacha 2.400 raciones de gochu en hora y media

En Noreña presumen de excelentes productos cárnicos y también de buen apetito. Por eso, no es de extrañar que los jardines del Ayuntamiento se convirtieran ayer en un enorme comedor al aire libre para muchas pandillas, cogiendo sitio desde buena mañana. Algunos, como en el caso del grupo de amigas que se hacen llamar "Les culebres", las labores de reserva del espacio se llevaron a cabo a las dos de la madrugada.

Por la izquierda, Mari y Joaquina González, con sus raciones de gochu.

Casi nadie quiso perderse una de las sesiones más esperadas de la fiesta del Ecce Homo: la degustación popular de gochu. Una pitanza en toda regla con largas colas para hacerse con unos trozos de paletilla de cerdo con su correspondiente ración de pan. Todo gratis.

La pandilla de Coché Blanco, primera por la izquierda, ayer a mediodía, en los jardines del Ayuntamiento.

Un banquete que cada año es posible gracias a la generosidad de las empresas cárnicas de la villa Condal, que donan solidariamente material para convidar a vecinos y visitantes. Este año, Beni Mencía y Tino Olay tuvieron que despiezar a mano 680 kilos de carne, para servir cerca de 2.400 raciones a los comensales. "Bueno, se lleva bien, aunque estaremos aquí un rato largo", resumían, entre trozos de carne fragante y con una larga cola de vecinos a la espera de ser servidos. Junto a ellos, otros voluntarios se encargaron de pasar las paletillas por el horno para mantenerlas calientes y no defraudar a los invitados.

Por la izquierda, Tino Olay y Beni Mencía, cortando gochu.

Mari González y su hermana Joaquina -"les formigues, porque aquí en Noreña todo el mundo tiene mote"- eran las primeras de la fila, acompañadas de marido y nieto. "Llevamos aquí una hora larga", confesaban, para hacerse con uno de los platos repartidos, entre otros, por la alcaldesa, Amparo Antuña, y la edil de Festejos y presidenta de la sociedad de fiestas Sonofe, María Luisa Fonseca. "No nos lo podíamos perder, venimos siempre que podemos, aunque para mi hermana que vive en Gijón es la primera vez", explicaba Mari González justo antes de hacerse con su plato. "Un picoteo en realidad, porque tenemos mesa reservada en un restaurante", indicaba capitaneando la fila de salida.

También pasaron por la barra improvisada ante el Ayuntamiento las dos reinas de este año, Lucía Olay y Cayetana González, encantadas con poder echar una mano a los mayores en uno de los días más concurridos, con los coches de la multitud que se acercó a Noreña aparcados hasta las afueras de la villa.

Otros, como el grupo de amigos de María José (Coché) Blanco Fanjul llevaban apostados desde "primera hora" bajo la sombra del jardín municipal para coger un buen sitio. Aunque "nos rompieron el tablero y tuvimos que cambiar de mesa", la pitanza transcurrió con la alegría esperada y con invitados de El Berrón y hasta de Palencia. Porque Pedro César Burgos lleva tres años festejando la degustación del gochu como si fuera noreñense de pura cepa. "Me gusta mucho, ¿no se nota?", bromeaba ayer a mediodía rodeado de viandas. "Venimos desde que se organiza la fiesta, porque somos de aquí de siempre y es obligado", aseguraba Coché Blanco entusiasmada con un día en el que lo mejor es "la unión de la gente, poder compartir y comer todos juntos".

La diversión duró hasta bien entrada la tarde, con música en directo para animar la sesión y con una gran verbena nocturna con dos escenarios. La orquesta "Tattoo" tenía previsto tocar en la calle Fray Ramón, y "Macro Disco Crystal" y DJ Dani Junquera en Flórez Estrada. Hoy se celebra el día grande, con misa a las doce y procesión multitudinaria hasta la capilla de la Soledad.