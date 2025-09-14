Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Candás honra a su Cristo marinero: animación en las calles y alborada

El desfile de charangas y un encuentro coral protagonizan la jornada previa a la procesión por las calles de la capital de Carreño

Participantes en el desfile por el centro de Candás. | LNE

J. A. O.

Candás

Candás celebra este domingo el "día grande" de las fiestas del Cristo. El acto más emocionante es la Alborada, a las siete y media de la mañana, con Gema Bravo como "poeta del alba" y la danza prima dirigida por María Esther Vega. La procesión desde la iglesia parroquial saldrá a las once y media. La misa será cantada por el Coro La Bodega.

La música será protagonista durante el resto de la jornada, que culminará con la verbena en el muelle. Candás ya vivió de sábado una intensa actividad festiva. Por la tarde, desde la estación de Feve, tuvo lugar el desfile de charangas, con "Pepe el chelo y sus marchosos", "El Felechu" y "New Paentamala". Tras el encuentro coral con Aires de Candás y la Agrupación de Nava, estaba prevista una monumental verbena y fuegos artificiales a medianoche.

