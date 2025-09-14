Candás se rindió a su Cristo en una solemne Alborada
Una multitud acompañó la procesión, que emocionó a los fieles: "Esto es algo único"
J. M. A.
Emoción y solemnidad. Así se resume la tradicional Alborada del "día grande" de las fiestas del Cristo de Candás, con la sentida ofrenda a los marineros fallecidos. Aún no había amanecido cuando la artista Gema Bravo ofició de "Poeta del alba" en el arranque de una jornada de intensa actividad, en la que se mezclaron los actos religiosos con los musicales.
Tras la alborada, en torno a las once y media de la mañana, dio comienzo la solemne procesión del Cristo, con la imagen arropada por la de la Virgen del Rosario. "Me pareció algo muy emocionante, nunca había estado y me ha encantado", destacó la gijonesa María Fernández, quien se mostró "dispuesta a repetir el año que viene, incluyendo la alborada, aunque sea de madrugada, porque es algo único".
La misa, con una iglesia de San Félix abarrotada de fieles, fue cantada con brillantez por el Coro de La Bodega. Tras la función religiosa, el programa animaba a vecinos y visitantes a disfrutar de una animada sesión vermú y de un concierto de la Banda de Música.
Para la tarde estaban programados hinchables infantiles y un certamen de habaneras, para acabar la jornada con una verbena amenizada por la orquesta Panorama. Candás despide este lunes las fiestas con el lunes del Cristín.
