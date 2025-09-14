El Ecce Homo desborda Noreña en una riada de devoción

Noreña, sus gentes y su sentimiento están intrínsecamente ligados a la fiesta del Ecce Homo, una manifestación de fervor popular que cada año desborda calles y plazas en la Villa Condal. Ayer no fue una excepción, con los termómetros disparados a la par que la fe de los devotos de la imagen del Nazareno, en una riada de personas que participaron primero en la misa, después en la procesión, y que finalmente se desperdigaron entre restaurantes y comidas familiares a lo largo y ancho de la localidad.

La misa solemne, celebrada en la iglesia parroquial de Santa María, estuvo presidida por el dominico Jorge Luis Álvarez, con raíces familiares en San Martín de Anes. Él fue el encargado de acompañar a los fieles a lo largo de la novena el Ecce Homo y ayer pronunció la homilía, en el mismo día de la fiesta de la Exaltación de la Cruz, "el símbolo de más éxito del cristianismo" aún siendo "un instrumento de dolor, tortura y muerte". Por ello invitó a reflexionar sobre el sufrimiento del mundo, en una sociedad que "a menudo tiene poca tolerancia con el dolor; lo estamos viendo en las noticias; a menudo se tapa, y desgraciadamente el sufrimiento va pegado al ejercicio cotidiano de vivir", indicó.

Álvarez criticó cómo "el ser humano, a pesar de todos los avances técnicos, está condenado a repetir una y otra vez la guerra, el horror, la violencia", cuando "confrontar el dolor es necesario". Y llamó a "la palabra, la razón y la capacidad de diálogo, incluso con quien se está radicalmente en desacuerdo", en una celebración que contó con el brillante colofón musical del Orfeón Condal.

El párroco noreñense, Pedro Tardón, quiso agradecer la colaboración de todos los que han dado forma a las celebraciones, y lanzó también una petición de ayuda. "La Cofradía del Ecce Homo necesita relevo con gente joven, porque de lo contrario podría verse abocada a la desaparición", alertó. Menchu Cabeza, hermana mayor, ha anunciado que deja el cargo después de 28 años de trabajo, y la entidad necesita un empujón para seguir desarrollando su labor. "Ya son muchos años, toca descansar", señalaba ayer tras la misa.

Los que no necesitaron empujón fueron los cientos de fieles que se agolparon en las calles de Noreña al paso del Cristo con la cruz a cuestas. Muchos otros lo siguieron en su recorrido por la villa, con la presencia de 15 niños de que han hecho la primera comunión, y hubo quien lo hizo cumpliendo una promesa de años, como Pili Lemus, que siempre hace la procesión de bajada del Santu y la de vuelta a La Soledad con los pies descalzos. "El Ecce Homo cumple con lo que se le pide, venimos todos los años", resumía junto a su marido Juan Luis Fernández, ambos cofrades de la hermandad noreñense.

Vilma Fernández, de Blimea, también lleva una década cumpliendo con la tradición de procesionar sin zapatos. "Mi madre y mi tía eran de Noreña, y mi madre estaba ofrecida al Ecce Homo así que yo continúo con la costumbre", apuntaba mientras apuraba la cuesta.

La imagen del Nazareno recibió una salva de cohetes, se detuvo ante el Quiosco de la Música para que sonara el himno nacional y llegó entre aplausos a la ermita en la que aguardará al año que viene. Allí también se soltaron palomas, y los fieles se emocionaron hasta las lágrimas. Como Rosario López, que aseguraba con una vela en la mano que "esto no se puede explicar". Simplemente se le puede llamar amor y devoción.