Llanera celebró la fiesta de Nuestra Señora del Fresno
Bonielles celebró el domingo la fiesta de Nuestra Señora del Fresno, en la capilla de la localidad del mismo nombre. La misa fue oficiada por José Julio Velasco, con la actuación de la Coralina de Santa Cruz y procesión con gaita y tambor.
Asistieron decenas de vecinos, y también responsables de la Corporación de Llanera, entre los que se contaron la alcaldesa, Eva Pérez, los ediles Montserrat Alonso y José Antonio González (PSOE), Silverio Argüelles, Nuria Niño y Sergio Álvarez (PP). La Asociación de Vecinos de Bonielles ofreció a los numerosos asistentes una animada sesión vermú con pincheo. En la imagen, asistentes a la misa.
