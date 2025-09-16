Un nuevo cierre protege el Teixo Bermiego

El milenario Teixo de Bermiego mejora su entorno circundante con la instalación de un cierre más alejado y el aireo de las raíces. Estos trabajos, a cargo del Parque natural de Las Ubiñas- La Mesa, buscan dar más protección al ejemplar y la recuperación de su estado, pues su edad, el cambio climático y la gran afluencia turística pueden incidir en su situación.

Hace meses que los vecinos del pueblo advirtieron de la escasa frondosidad de la copa del Teixo l´ iglesia y la superficialidad de las raíces. El entorno más cercano presentaba una gran compactación de la tierra debido a la numerosa presencia de visitantes que se acercan al tronco. Se podía observar el mal aspecto de este emblema quirosano, que es Monumento natural desde 1995, enseña de la naturaleza local y regional. Se encuentra al lado de la iglesia parroquial, un poco alejado del pueblo, a 750 metros de altitud, en una atalaya que domina gran parte del valle quirosano. Tiene unas impresionantes dimensiones con una altura de once metros, un perímetro de siete y una copa que alcanza una extensión cercana a los trece metros. La edad estimada de este taxus baccata es de unos mil años.

Ahora se plantea de modo prioritario mejorar el suelo cercano al arrugado tronco, que se encuentra muy compactado. Se procedió a airear el terreno y eliminar hiedra y malezas cercanas. Se colocó un cierre no invasivo con mayor perímetro, disuasorio y señalizado, sin perforar el terreno para no dañar las raíces.

No se aportó tierra nueva pues se pretende oxigenar la zona y más tierra compactaría el entorno. Una nueva cartelería advierte y busca reforzar la concienciación de no acercarse y respetar este gran tejo.

El Ayuntamiento quirosano en los próximos meses procederá al desbroce de una franja en fincas cercanas, se pretenden cortar arbustos y broza, quedando así la zona más despejada e impidiendo que se acerquen al Teixo. Se quiere colocar también una portilla con doble acceso, quedando tan solo abierto el uso peatonal pues algunos imprudentes meten el coche hasta las proximidades del gran tejo.

La primera referencia documental del pueblo de Bermiego es del año 857 y ello quiere decir que posiblemente el Teixo lleva desde el año 1.000 viendo la evolución de la parroquia en ese milenio. Allí cerca hay indicios de la presencia de un recinto castreño, el Cantu de lo Maedos, lo que significaría que los antiguos astures tenían un lugar de culto, donde más tarde se construiría el templo parroquial. El viejo Teixo sustituyó, probablemente, a otro congénere en la misma ubicación, un lugar mágico y de culto desde varios siglos atrás.

“Los cachapos”, gentilicio de los vecinos del pueblo, tienen todo tipo de recuerdos relacionados con el Teixo. Árbol sagrado para muchas culturas antiguas europeas, este ejemplar milenario ha visto pasar bajo sus ramas la vida social, lúdica y religiosa de la parroquia. Todo el proceso de la vida de los vecinos desde su bautizo, comunión, boda o funeral se celebraron en la iglesia anexa al Teixo.

Ahora, el milenario tejo es el protagonista principal de la mayor parte de fotos de los visitantes que acuden al pueblo. Los vecinos dicen que en ocasiones especiales llegan a venir hasta trescientas personas en un día. Esto provoca algún problema y deterioro al viejo árbol. Algunos inconscientes se llevan ramas de recuerdo, y lo acosan con tanto toque en el tronco y pisadas en sus raíces. Se espera que con esta nueva intervención se mejore el estado del árbol para que siga siendo el vecino más longevo del municipio.