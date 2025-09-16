Perlora inaugura la Muestra de Cine de Patrimonio Industrial

Gijón acoge un año más el Incuna Film Fest del 15 al 21 de septiembre, con Asturias como protagonista inaugural, y con el foco puesto en la mujer y en el patrimonio industrial, académico y científico. El documental "Perlora desde 1954" abrió ayer esta VIII edición del certamen con éxito de público, que llenó el Antiguo Instituto de Gijón y dejó a decenas de personas fuera de la sala.

"Este proyecto lo empezamos hace tiempo atrás y se centra en la historia de los trabajadores, de la plantilla de la Ciudad Residencial de Perlora, que es el motor principal de lo que es el hilo narrativo del documental. Los trabajadores son el corazón de este documental", señaló el director del filme, Manuel García, quien lleva participando cuatro años en este certamen. El documental, estrenado ayer en el salón de actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón, da voz a antiguos trabajadores, y a historiadores y arquitectos que dan diferentes testimonios y análisis sobre la memoria y el motor social y laboral que supuso Perlora para Asturias, desde diferentes dimensiones, desde la sociopolítica hasta la urbanística.

El Incuna Film Fest proyectará en bucle todas las películas seleccionadas del 19 al 21 de septiembre en el salón de actos del Museo del Ferrocarril de Gijón.

"Perlora desde 1954" no fue la única proyección en el día de ayer. La coordinadora de cine industrial de Filmoteca Española, Ángela Trigueros, presentó el documental de tres minutos titulado "Pesquerías Asturianas (Luanco)". "Se cree que son las primeras imágenes documentales que existen de Asturias, por lo tanto, consideramos que es muy importante a nivel nacional y territorial", señaló. También explicó que uno de los puntos más interesantes de esta cinta es comprobar "la alta población de mujeres que había trabajando en las fábricas", un tema que se repetirá a lo largo de este certamen.

Por otro lado, Trigueros incidió en la importancia de la "conservación y la restauración" del patrimonio, puesto que "es el reflejo de la memoria colectiva de un país". Como ella, el presidente de Incuna, Miguel Álvarez, resumió: "La finalidad de crear estas películas y este certamen es la de sensibilizar, conservar, valorizar y preservar el patrimonio y dotarlo de un futuro para nuestro pasado".