Quirós señaliza la ruta minera de Los L.lamargones

La ruta que conduce a las antiguas minas de hierro de Los L.lamargones ya cuenta con señalización desde hace unos días. Con una subvención de la Consejería de Cultura y Turismo de cuatro mil euros se colocaron varios carteles informativos en los lugares más significativos de este itinerario minero del siglo XIX y XX. Fraguas, polvorines, tolvas de mineral y antiguas vías férreas están presentes en este itinerario extractivo.

Desde hace años se busca dar a conocer estas explotaciones de mineral de hierro que comenzaron a mediados del siglo XIX. A lo largo del recorrido, 6,2 kilómetros de ida y vuelta, con un nivel fácil de dificultad que se puede hacer en unas tres horas, se observan los restos de este enclave minero. Tres carteles informativos situados en el inicio de la senda, al lado del depósito de agua de Faedo, el segundo en Las Vachinas, donde se pueden ver las ruinas de una fragua, polvorín, cuadra y viviendas mineras, y el último panel colocado al final del recorrido, donde se situaban las bocaminas de Los L.lamargones.Varios carteles indicativos despejan dudas en varios cruces. Un futuro desbroce mejorará el entorno y descubrirá más construcciones, invadidas por la maleza.

Los L.lamargones fue la principal explotación de mineral de hierro de Asturias, a finales del siglo XIX representaba el 40% de la producción del Principado. Esta mina de hierro es una de las más antiguas del concejo quirosano, abastecía a los altos hornos quirosanos y después a la siderurgia mierense. La explotación comenzó en los años 1.869-70 por la Compañía Minas y Fundiciones de Santander y Quirós y fue cerrada por Fábrica Mieres en el año 1.960, nueve décadas de actividad con catorce mineros fallecidos. El coto de hierro de Fresneo contaba con una extensión de unas 600 hectáreas. En 1914 se extrajeron de estas minas 32.000 toneladas de peróxido de hierro al calor de las necesidades de los beligerantes de la I Guerra Mundial.

Al comienzo la explotación fue solo a cielo abierto que a través de un plano inclinado llevaba el mineral hasta la vía. Después se combinaba la extracción con galerías de interior y de exterior o a cielo abierto por la afloración de los filones a la superficie. La ruta aprovecha una antigua vía de acarreo de mineral de 1.600 metros que va recorriendo los puntos de interés de la explotación. Antiguos restos que ahora con la colocación de los paneles servirán para poner en contexto la zona permitiendo a los visitantes conocer esta proeza minera. Algunos expertos en minería creen que este yacimiento y sus restos son de los más importantes de Asturias. El Museo Etnográfico de Quirós, en años pasados, realizó visitas guiadas a la zona con una excelente acogida, visitantes que se sorprendieron con el paisaje y con el valioso patrimonio minero presente durante el recorrido. Con tan solo un desnivel de 330 metros y en tres horas el visitante puede sumergirse en el siglo XIX y en la dura vida de los mineros del hierro siempre tiznados en granate arriesgando sus vidas en busca de un salario.