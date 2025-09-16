Siero ultima el informe jurídico para la implantación de Costco en terrenos de Bobes
El gobierno municipal llevará esta misma semana a la Junta de Gobierno el documento con el que debe dar respuesta sobre el proyecto a la Agencia Sekuens, avanza el regidor
El Ayuntamiento de Siero dará un paso adelante más esta semana para la implantación de la multinacional de los hipermercados Costco en el polígono de Bobes. Tal y como avanzó el alcalde, Ángel García, esta semana se llevará a Junta de Gobierno local el informe sobre esta operación para dar contestación a la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana Sekuens.
Este informe es el paso previo para dar encaje legal al desembarco de Costco como proyecto de interés estratégico regional. "Nos daban 20 días de plazo para presentar el informe y esta semana quedará resuelto, gracias al trabajo de la Oficina de Urbanismo y la Secretaría municipal que están trabajando en el documento desde el punto de vista jurídico y de arquitectura", explicó el regidor sierense.
García confía en que el camino se vaya despejando poco a poco para que en Siero se abra un gran centro de esta multinacional americana. En una parcela del polígono de Bobes está prevista la construcción de una tienda de más de 15.000 metros cuadrados. La inversión superará los 20 millones de euros y creará más de 200 empleos.
La tramitación hasta el momento está siendo ardua y suma muchos meses de trabajos, toda vez que las directrices de comercio del Principado limitan la apertura de este tipo de grandes superficies en suelo industrial, y ha sido necesario poner en marcha soluciones alternativas como la de considerar los planes de Costco como proyecto de interés estratégico.
Siero siempre ha expresado su intención de luchar hasta el final para conseguir hacerse con esta inversión, con el convencimiento de que "si no es aquí, el dinero y el empleo se irán a otra provincia". Ahora, Costco cada vez está más cerca, esperan en el gobierno local sierense.
- La Guardia Civil intenta cuadrar la presunta vía de escape de los homicidas del ganadero de Ribadesella, señalada por su viuda y la hermana durante su declaración, que duró más de seis horas
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- El empresario asturmexicano que creó el primer hotel de 'gran lujo' de Asturias lanza ahora una gran 'experiencia' en torno al vino
- Las cámaras del entorno de la casa del ganadero asesinado en Ribadesella no recogieron a los supuestos autores del crimen
- El ganadero asesinado a golpes el viernes en Cueves (Ribadesella), enterrado este domingo en el cementerio de Xuncu
- Un accidente entre varios vehículos provoca retenciones kilométricas de tráfico en la autovía Y a la altura de Serín
- El curioso caso del barrio de Oviedo que rejuvenece camino de sus primeros cien años
- Bronca de Paunovic y 'caso Ilic': la contracrónica del Oviedo