Siero ultima el informe jurídico para la implantación de Costco en terrenos de Bobes

El Ayuntamiento de Siero dará un paso adelante más esta semana para la implantación de la multinacional de los hipermercados Costco en el polígono de Bobes. Tal y como avanzó el alcalde, Ángel García, esta semana se llevará a Junta de Gobierno local el informe sobre esta operación para dar contestación a la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana Sekuens.

Este informe es el paso previo para dar encaje legal al desembarco de Costco como proyecto de interés estratégico regional. "Nos daban 20 días de plazo para presentar el informe y esta semana quedará resuelto, gracias al trabajo de la Oficina de Urbanismo y la Secretaría municipal que están trabajando en el documento desde el punto de vista jurídico y de arquitectura", explicó el regidor sierense.

García confía en que el camino se vaya despejando poco a poco para que en Siero se abra un gran centro de esta multinacional americana. En una parcela del polígono de Bobes está prevista la construcción de una tienda de más de 15.000 metros cuadrados. La inversión superará los 20 millones de euros y creará más de 200 empleos.

La tramitación hasta el momento está siendo ardua y suma muchos meses de trabajos, toda vez que las directrices de comercio del Principado limitan la apertura de este tipo de grandes superficies en suelo industrial, y ha sido necesario poner en marcha soluciones alternativas como la de considerar los planes de Costco como proyecto de interés estratégico.

Siero siempre ha expresado su intención de luchar hasta el final para conseguir hacerse con esta inversión, con el convencimiento de que "si no es aquí, el dinero y el empleo se irán a otra provincia". Ahora, Costco cada vez está más cerca, esperan en el gobierno local sierense.