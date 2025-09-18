"Compras con el corazón", campaña en el comercio de Candás: "El retorno se queda aquí, cada euro invertido repercute en beneficio del tejido local"

Dinamizar la vida en las calles, sostener el empleo en el territorio y favorecer a los comercios locales. Estos son, entre otros, algunos de los objetivos de la campaña "Compras con el corazón", que ya está en marcha en Candás (Carreño) y se prolongará hasta el próximo 15 de noviembre. La iniciativa es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento, la Unión de Comerciantes de Asturias y la Cámara de Comercio de Gijón.

La presentación del programa de actividades tuvo lugar este jueves en la Casa de Cultura candasina con la presencia de María Aránzazu González, directora general de Comercio del Principado, Álvaro Alonso, secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes de Asturias, y de los concejales carreñenses Paula Riobello Rodríguez y Juan Enrique Iglesias Pola.

La campaña, tal y como explicó Menéndez, "combina dinamización comercial con comunicación masiva, busca visibilizar nuestros negocios, fidelizar a la clientela y, sobre todo, transmitir la idea de que comprar en Candás es apostar por nuestra propia economía y por nuestra forma de vida". Asimismo, definió la campaña como "una inversión firme, seria y comprometida con la economía local, porque asegura que el retorno se queda aquí y que cada euro invertido repercute en beneficio del tejido comercial de la villa".

"A nuestro lado en todo momento"

Tanto es así que este compromiso "se materializa en una inversión publicitaria de 15.000 euros en un trabajo conjunto que refuerza una idea esencial, que suman instituciones y sector como vía para multiplicar los resultados". La campaña ha sido financiada al cien por cien por la Cámara de Comercio de Gijón que, además, "ha estado a nuestro lado en todo momento, aportando criterio, agilidad y acompañándonos para que la campaña llegue a cada comercio y a cada vecino de la localidad", señaló la presidenta de la Unión de Comerciantes de Asturias.

Álvaro Alonso, por su parte, aseguró que "seguimos la senda marcada por el Plan de Apoyo al Comercio Minorista impulsado por la Cámara de Comercio de España y que beneficia a 120.000 comercios en todo el país" y añadió que "las Administraciones públicas, los comerciantes, la asociación, la propia Cámara y los ciudadanos entendemos que el comercio de proximidad define en buena medida el desarrollo de una población y es pieza clave para el entramado empresarial".

Algo en lo que coincidió plenamente la directora general de Comercio, quien aseguró que "la salud del pequeño comercio supone un indicador de dinamismo y de vitalidad de nuestros pueblos y ciudades, porque sin comercios a pie de calle el pulso vital de nuestra sociedad languidece y el tejido social se resquebraja". Por ello, son importantes campañas como la presentada en Candás, ya que "la actividad comercial en todos sus ámbitos es el sector que más empleo genera en Asturias, mayoritariamente de carácter femenino", apuntó María Aránzazu González.

Aseguró también que el Gobierno del Principado es sensible a las necesidades del sector. "En los últimos años, hemos articulado diferentes programas y acciones para apoyar el pequeño comercio, desde el programa DICA de digitalización a la puesta en marcha del programa de bonos descuento, que tan buenos resultados están consiguiendo".

Convenio con las tres Cámaras

En este sentido, adelantó que "estamos definiendo un nuevo programa de apoyo a la transformación tecnológica del sector y que la próxima semana firmaremos un convenio con las tres cámaras de comercio para iniciar el desarrollo de un programa de relevo generacional en el sector, quizás uno de los mayores retos a los que se enfrentan las tiendas de proximidad".

La propuesta es sencilla y al alcance de todo el mundo. Los ciudadanos tan solo tienen que conseguir uno de los pasaportes en los establecimientos adheridos a la promoción. Un total de 40 comercios identificados con una pegatina y que van desde tiendas de ropa, hasta bazares con productos de hogar, papelería o, incluso, una clínica de fisioterapia. Cada compra equivale a un sello y, con tres sellos, el pasaporte entra automáticamente en los sorteos quincenales y en el gran sorteo final. Los premios se materializan en 4.000 euros en cheques regalo, canjeables en los comercios de Candás.

Cristina Marcos, propietaria de El Paseín, asegura que "en estos dos días que la campaña lleva funcionando, está siendo un éxito". Y, aunque muchos clientes aún no la conocían, "en cuanto les explicas en qué consiste no dudan en participar".

Una iniciativa en la que cada sello en un pasaporte se convierte en más que un gesto comercial. "Queremos que sea una forma de decir que sí al comercio local, sí a Candás, sí a una economía con corazón", concluyó Sara Menéndez.