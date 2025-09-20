Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Mujeres en la cumbre", cita con la montaña en el auditorio poleso

El Patronato Deportivo de Siero ofrecerá el día 25 una proyección con un recorrido histórico desde las pioneras a las referentes actuales

P. t.

Pola de Siero

"Mujeres en la cumbre, el lugar de las mujeres está arriba" es el título de la proyección que tendrá lugar el jueves 25 de septiembre, a las 19.30 horas, en el Teatro Auditorio de Pola de Siero. La iniciativa forma parte de la programación de otoño del Patronato Deportivo Municipal dedicada a las actividades en el medio natural. La entrada a la actividad es libre hasta completar el aforo.

Los concejales Jesús Abad y Raimundo Díaz presentaron ayer esta propuesta que corre a cargo de Irene Ribelles, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y vicepresidenta del Club Alpino Asturiano, que realizará un recorrido histórico por la escalada femenina, desde las pioneras hasta la actualidad, resaltando los logros, retos y referentes.

