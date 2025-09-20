"Mujeres en la cumbre", cita con la montaña en el auditorio poleso
El Patronato Deportivo de Siero ofrecerá el día 25 una proyección con un recorrido histórico desde las pioneras a las referentes actuales
P. t.
"Mujeres en la cumbre, el lugar de las mujeres está arriba" es el título de la proyección que tendrá lugar el jueves 25 de septiembre, a las 19.30 horas, en el Teatro Auditorio de Pola de Siero. La iniciativa forma parte de la programación de otoño del Patronato Deportivo Municipal dedicada a las actividades en el medio natural. La entrada a la actividad es libre hasta completar el aforo.
Los concejales Jesús Abad y Raimundo Díaz presentaron ayer esta propuesta que corre a cargo de Irene Ribelles, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y vicepresidenta del Club Alpino Asturiano, que realizará un recorrido histórico por la escalada femenina, desde las pioneras hasta la actualidad, resaltando los logros, retos y referentes.
