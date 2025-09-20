Ritmos latinos y brasileños con "Vaudí Quartet" en Posada
El cuarteto ofrecerá un concierto el próximo viernes, día 26, a las siete de la tarde, en el Espacio Escénico Plaza La Habana
l. R.
Posada de Llanera
Xaime Arias, Óscar Santos , Sergio Pevida y Vaudí Cavalcanti forman el grupo musical Vaudí Quartet que, el próximo viernes 26 de septiembre, a las 19.00 horas, ofrecerá un concierto en el Espacio Escénico Plaza La Habana de Posada de Llanera.
La actuación se enmarca dentro del programa Asturies Cultura en Rede-Música, impulsado por el Principado de Asturias, en colaboración con el Ayuntamiento de Llanera.
Su propuesta artística fusiona géneros como el bolero, el tango, la salsa o la bossa nova con el jazz, en un estilo desenfadado que conecta con el público desde la primera nota. Un auténtico viaje sonoro por ritmos latinos y brasileños. El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo. n
