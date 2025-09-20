Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ritmos latinos y brasileños con "Vaudí Quartet" en Posada

El cuarteto ofrecerá un concierto el próximo viernes, día 26, a las siete de la tarde, en el Espacio Escénico Plaza La Habana

l. R.

Posada de Llanera

Xaime Arias, Óscar Santos , Sergio Pevida y Vaudí Cavalcanti forman el grupo musical Vaudí Quartet que, el próximo viernes 26 de septiembre, a las 19.00 horas, ofrecerá un concierto en el Espacio Escénico Plaza La Habana de Posada de Llanera.

La actuación se enmarca dentro del programa Asturies Cultura en Rede-Música, impulsado por el Principado de Asturias, en colaboración con el Ayuntamiento de Llanera.

Su propuesta artística fusiona géneros como el bolero, el tango, la salsa o la bossa nova con el jazz, en un estilo desenfadado que conecta con el público desde la primera nota. Un auténtico viaje sonoro por ritmos latinos y brasileños. El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
  2. ¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón
  3. La desconocida playa de Asturias con arena blanca y dos orillas que solo se puede visitar con la marea baja
  4. Mar Berjón, pareja del ganadero asesinado en su casa de Cueves (Ribadesella): 'Los que mataron a Toño no merecen vivir
  5. Llevamos futbolistas, no jabalís': el Caudal, molesto con Oviedo y Sporting por no cederle sus estadios para disputar la Copa del Rey
  6. El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
  7. El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
  8. Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar

Las familias de alumnado gitano, claves contra el abandono escolar

Las familias de alumnado gitano, claves contra el abandono escolar

La Fiscalía no detectó fallos en las pulseras "antimaltrato" en Asturias

La Fiscalía no detectó fallos en las pulseras "antimaltrato" en Asturias

La Arena disfruta de su nueva plaza en el Continental

La Arena disfruta de su nueva plaza en el Continental

Eva Otero, karateka de chupinazo: "Era muy fan de ‘Sweet California’, fui con mis padres y lo recuerdo con cariño"

Eva Otero, karateka de chupinazo: "Era muy fan de ‘Sweet California’, fui con mis padres y lo recuerdo con cariño"

Langreo exhibe y vende este fin de semana lo mejor de su huerta

Langreo exhibe y vende este fin de semana lo mejor de su huerta

Ería rumbera y latina con Juan Magán, Omar Montes y Rodrígo Félix: así fue el concierto ante 6.000 espectadores

Ería rumbera y latina con Juan Magán, Omar Montes y Rodrígo Félix: así fue el concierto ante 6.000 espectadores

Los xuegos de la fame

Avances en la investigación del Sudario

Tracking Pixel Contents