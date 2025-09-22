Guimarán (Carreño) celebra las fiestas de los Remedios
Fiestas de Nuestra Señora de los Remedios en Guimarán (Carreño), donde ayer por la mañana se celebró la tradicional ofrenda del ramu a la Virgen y hubo misa, tal y como muestran las imágenes, entre otros actos religiosos. Hoy, lunes, se celebra la tradicional comida de hermandad y, además de otras actividades, se desarrolla la marcha cicloturista. Por la noche, tendrá lugar la gran verbena con el Grupo Assia a partir de las 22.30 horas. Para el fin de fiesta está prevista una gran chocolatada. El próximo domingo, 28 de septiembre, habrá nuevamente misa en honor a la Virgen de los Remedios cantada por el Coro Parroquial de Perlora.
