El Certamen de pintura al aire libre de Noreña, el 26 de octubre

El XII Certamen de Pintura al Aire Libre "Memorial Corsino Suárez" 2025, Premio "Ayuntamiento de Noreña", que organiza la Asociación Cultural "Contigo" en colaboración con el Consistorio, se celebrará el 26 de octubre de este año.

Puede participar en el certamen toda persona que lo desee, siempre que tenga cumplidos los 16 años. Las inscripciones y sellado de soportes se realizarán en el punto de control, esto es, en la Sala Municipal de Exposiciones "Antonio Mingote", el mismo día de la celebración del certamen, en horario de 9.00 a 11.00 horas. No se recogerá ninguna obra que no haya sido sellada previamente, destaca la organización.

El tema de las obras debe estar relacionado con la villa de Noreña y sus alrededores, y los trabajos deberán reflejar aspectos de su entorno social, paisajístico, etcétera, explican las bases del certamen. El soporte no podrá superar los 100x80centímetros y será el elegido por el artista pudiendo ser tela, madera, papel u otros. El fallo se comunicará a los premiados el mismo día del certamen.