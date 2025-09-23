El Certamen de pintura al aire libre de Noreña, el 26 de octubre
La Asociación Cultural "Contigo" organiza el concurso, que llega a su edición duodécima
El XII Certamen de Pintura al Aire Libre "Memorial Corsino Suárez" 2025, Premio "Ayuntamiento de Noreña", que organiza la Asociación Cultural "Contigo" en colaboración con el Consistorio, se celebrará el 26 de octubre de este año.
Puede participar en el certamen toda persona que lo desee, siempre que tenga cumplidos los 16 años. Las inscripciones y sellado de soportes se realizarán en el punto de control, esto es, en la Sala Municipal de Exposiciones "Antonio Mingote", el mismo día de la celebración del certamen, en horario de 9.00 a 11.00 horas. No se recogerá ninguna obra que no haya sido sellada previamente, destaca la organización.
El tema de las obras debe estar relacionado con la villa de Noreña y sus alrededores, y los trabajos deberán reflejar aspectos de su entorno social, paisajístico, etcétera, explican las bases del certamen. El soporte no podrá superar los 100x80centímetros y será el elegido por el artista pudiendo ser tela, madera, papel u otros. El fallo se comunicará a los premiados el mismo día del certamen.
- El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
- La 'joya' arquitectónica de Gijón que crece en admiradores: 'Es una pasada, no entendemos que no sea Patrimonio Mundial
- Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante
- Giro en la investigación del crimen de La Folleca: esta es la revelación del sospechoso sobre la noche en que asesinaron a la avilesina Noelia González
- Adiós a la sidrería El Madreñeru de Pola de Siero, que cierra el 19 de octubre: 'Solo tengo gratitud para todo el mundo
- Adiós a una leyenda del comercio local en Avilés
- Antiviolencia propone una sanción de 10.000 euros por un detalle del tifo desplegado en la final del play-off ante el Mirandés
- Carmen López, conocida vecina de Ciudad Naranco: 'Es más complicado pasear por la Losa que surfear siendo ciega