Teverga reclama que se reactive el despliegue de fibra óptica en el concejo

El alcalde de Teverga, Adrián Gayo (IU), reclama al Gobierno de Asturias que se reactive el despliegue de fibra óptica en el concejo, un servicio clave para los vecinos, pero también para los negocios y el avance económico del territorio.

Tal y como indica el regidor, el 70 por ciento del municipio ya cuenta con cobertura de alta velocidad, "pero la paralización de los nuevos proyectos, y la retirada del ADSL en algunos puntos, dejan a muchos vecinos con dificultades de conexión".

El gobierno local de Teverga ha pedido al Principado "que medie para reactivar los trabajos" de despliegue, actualmente paralizado, durante una reunión de trabajo con el director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, Iván Aitor, en la que se insistió en la necesidad de que las obras continúen para completar la cobertura de alta velocidad .

Lentitud en las altas

"La interrupción de los trabajos con la fibra óptica está generando un grave problema, ya que se ha retirado el servicio ADSL en varias zonas, dejando a numerosos vecinos sin ningún tipo de alternativa de conexión fiable", destaca Gayo, que en el encuentro con los responsables de la Administración autonómica puso en evidencia otro obstáculo, la lentitud en los trámites de alta. "Tan importante es que la fibra llegue a cada pueblo como que los vecinos puedan contratar el servicio de manera efectiva y sin rodeos", señalaron desde el equipo de gobierno local.

Ambas administraciones, local y regional, acordaron "mantener un canal de diálogo ágil que permita resolver los casos en los que los usuarios encuentren dificultades para conseguir el alta". Desde el Ayuntamiento recuerdan que "las compañías de telecomunicaciones tienen la obligación de garantizar a los vecinos alternativas tecnológicas que aseguren el acceso a servicios de conexión adecuados en los casos de apagón del ADSL para que no derive en situaciones de exclusión digital".