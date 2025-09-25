El Principado ampliará la escuela de 0 a 3 años de Noreña ante el aumento de la demanda: estos son los planes para este curso

La Consejería de Educación del Principado ampliará la escuela de 0 a 3 años de Noreña con dos nuevas unidades, que se habilitarán en el colegio Condado de Noreña. Así lo han anunciado la alcaldesa, Amparo Antuña, y la teniente de alcalde, Ana González, tras conocer la resolución de la contratación de las obras para poder aumentar el número de plazas actuales. "Necesitamos esos recursos y esos apoyos a las familias, dado el cambio social de los últimos años con muchos tipos nuevos de familias monoparentales o monomarentales y unidades familiares en las que trabajan los dos progenitores", argumenta González, quien señala también que Noreña se ha convertido en polo de atracción para alumnos de otras localidades circundantes, aunque pertenezcan al concejo de Siero. "Tenemos alumnos de El Berrón, de la Casa de Anes, Pañeda, Argüelles y hasta de San Miguel de la Barreda", recuerda.

Una vez contratadas las obras a la empresa adjudicataria, el gobierno local estima que los trabajos podrían ponerse en marcha en el plazo de un mes para habilitar las dos nuevas unidades en el colegio público de la Villa Condal.

La teniente de alcalde recuerda que la escuela de 0 a 3 años cuenta con cocina propia en la que el menú diario de cada menor tiene un coste de 9,58 euros con dietas adaptadas a cada etapa. "Se come con mucha calidad, con menús elaborados diariamente y con la compra hecha por la propia cocinera, en un servicio contratado por el Ayuntamiento porque consideramos que se trata de una etapa fundamental".

Las nuevas unidades en el colegio Condado de Noreña tendrán un coste de 322.052 euros que el Principado ha financiado a través de fondos europeos. Aunque habrá en la práctica dos edificios diferentes (la escuela actual con sus tres unidades y un total de 39 plazas está ubicada en la Plaza de la Cruz) habrá un único equipo directivo que se haga cargo de la coordinación.