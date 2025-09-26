Belarmino García, presidente del Grupo de Desarrollo Rural Camín Real de la Mesa: "Tenemos por delante un gran reto, luchar contra la despoblación y generar empleo"

El Grupo de Desarrollo Rural Camín Real de la Mesa cumple 25 años, y lo hace echando la vista atrás con un balance muy positivo. Belarmino Fernández Fervienza, alcalde de Somiedo, es también el presidente de un grupo que suma a los concejos de Belmonte de Miranda, Candamo, Grado, Illas, Las Regueras, Proaza, Quirós, Santo Adriano, Somiedo, Teverga y Yernes y Tameza. Todos ellos inciaron el camino de crear comarca en el año 2000, y tienen por delante retos importantes: "crear empleo, luchar contra la despoblación y garantizar servicios de calidad y sostenibles", enumera el presidente, con la confianza de que dentro de otros tantos años la Comarca sea "un territorio vivo".

-¿Qué balance hace de esos 25 años del Grupo de Desarrollo Rural?

-El balance es absolutamente positivo, son 25 años de trabajo colectivo demostrando que el medio rural no solo resiste, sino que innova, genera empleo y crea oportunidades.

-¿Cuáles han sido sus principales logros?

-El principal objetivo allá por el 2000 era crear comarca, ese es nuestro principal logro, crear y consolidar la Comarca Camín Real de la Mesa. Y no sólo gestionamos los programas de desarrollo PRODER O LEADER: a lo largo de estos 25 años se han promovido multitud de proyectos propios, y de lo que me siento más orgulloso es de nuestra apuesta por la Cooperación al Desarrollo, como Organización No Gubernamental para el Desarrollo. Somos uno de los escasos grupos en España calificados como tal, y fundamentalmente tenemos proyectos en Honduras, gracias a los fondos de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo del Gobierno del Principado de Asturias. Llevamos 14 años ejecutando proyectos de cooperación al desarrollo que paradójicamente han servido para unirnos más como grupo.

-¿Y sus debilidades?

-Tenemos que mejorar la participación real y activa de la sociedad civil dentro de los Grupos de Desarrollo en la toma de decisiones sobre el desarrollo y futuro de nuestros territorios, transmitir mejor lo que hacemos desde los Grupos, hacer más accesibles las ayudas, reducir la burocracia...

-¿Cuántos emprendedores han salido adelante gracias a los fondos FEDER FEADER?

-En los tres programas de desarrollo que se han ejecutado desde el año 2002 se han creado 467 empresas, se han aprobado 684 proyectos, se han concedido ayudas por importe de 33 millones de euros y se ha generado una inversión en la Comarca por importe de 79 millones. No debemos olvidar que los fondos que gestionan los Grupos de Desarrollo para la ejecución de sus program llegan a través de la Unión Europea (Fondo FEADER), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y a la apuesta decidida del Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria.

-Hay vida más allá del turismo…

-Claro, creo que hay un malentendido acerca de las ayudas que gestionamos desde los Grupos, no sólo subvencionamos al sector turístico. Sí que es cierto que en el caso de Camín, cuando empezamos con el PRODER en el 2002, dada la poca oferta turística que había en el territorio se apostó por el turismo como uno de los ejes económicos estratégicos, pero hace años que buscamos y priorizamos otras actividades económicas, sobre todo relacionadas con la producción agrícola, el sector agroalimentario….. En este nuevo periodo de programación que acabamos de iniciar, 203-2027, priorizamos además de los anteriores (sector agrícola y el sector agroalimentario), por ejemplo los oficios tradicionales (carpintería, fontanería…) y la artesanía, entre otros.

-¿Cómo se llevan entre tantos concejos a priori diferentes entre sí?

-Pues a veces mejor y otras veces con mucha paciencia. En Camín se decidió que los acuerdos debían tomarse por unanimidad, esto ha sucedido en la mayoría de las ocasiones. El GDR Camín Real de la Mesa, es una asociación sin ánimo de lucro, formada actualmente por 31 miembros, 11 representantes de ayuntamientos y los 20 restantes representando a la sociedad civil de la comarca, por lo que sólo se puede lograr con la generosidad y la paciencia de todas las personas que forman parte de la asociación.

-¿Hacia dónde debe ir enfocado el futuro de estos territorios?

-El reto que tenemos por delante es grande: luchar contra la despoblación, generar empleo, atraer nuevas oportunidades, garantizar servicios de calidad y hacerlo siempre desde el compromiso con la sostenibilidad y la igualdad.

-¿Siguen notando las dificultades de estar en las alas de la región?

-En el caso de la Comarca Camín, su ubicación estratégica en el centro-occidente de la región, creo que nos favorece más que nos dificulta.

-¿Qué motiva a quienes emprenden en estos concejos?

-Hay muchos motivos, estamos notando un regreso de personas con origen en el territorio, vuelven por los vínculos emocionales y sobre todo, para mejorar su calidad de vida.

-¿Sigue dando respeto el medio rural para prosperar o cada vez más como una oportunidad?

-Yo siempre digo que el medio rural es la solución, no el problema.

-¿Cómo le gustaría ver los territorios del Camín Real de la Mesa dentro de otros 25 años?

-Me gustaría que fuese un territorio vivo, lleno de gente joven que haya decidido quedarse o regresar para emprender y trabajar aquí. Un lugar donde la despoblación ya no sea una amenaza, porque se haya apostado por la innovación, la sostenibilidad y la digitalización, sin perder nuestra identidad rural. Quiero imaginar un Camín Real con pueblos cuidados, con servicios básicos garantizados —sanidad, educación, transporte—, y con nuevas formas de actividad económica que convivan con lo agrícola y lo ganadero: desde la bioeconomía y las energías renovables hasta el turismo responsable y la transformación agroalimentaria. Dentro de 25 años me gustaría ver a mujeres y hombres compartiendo en igualdad el liderazgo de sus negocios, a jóvenes que heredan y reinventan la tradición, y a visitantes que reconocen en nuestra comarca un ejemplo de equilibrio entre desarrollo y conservación del patrimonio natural y cultural. En definitiva, sueño con un Camín Real de la Mesa orgulloso de su pasado, dinámico en su presente y con futuro abierto, donde vivir en un pueblo no sea sinónimo de renuncia, sino de oportunidad.