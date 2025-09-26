"Nenos de Santolaya", un canto a la amistad y al espíritu del tradicional barrio marinero de Candás

Lo que comenzó en 1993, para mantener ese espíritu de barrio, ya se ha convertido en una tradición que 32 años después se mantiene, y que sirve para unir una vez al año a los "Nenos de Santolaya", el colectivo que reúne con un polo azul y un pañuelo marinero al cuello, a aquellos niños, hijos y nietos de trabajadores de la mar, que crecieron en el barrio de Candás, en el que aún se vuelven a juntar todos una vez al año, para recordar viejos tiempos, comer y cantar. "Es un día muy especial para todos, en el que volvemos a visualizar por un momento el Santolaya de antes", coincidieron en señalar algunos de los 35 participantes que tomaron parte en esta ocasión.

En el Restaurante El Portalón, entre marisco y rodaballo, disfrutaron de una comida entrañable, antes de cantar después en la calle, en la plaza del Ayuntamiento de Carreño, "Fui al Cristo y enamoreme", o "Marinera". "Procuraemos mantener esa memoria histórica, todos nuestros padres y abuelos eran marineros", cuenta Tito Aramendi, uno de los promotores de "Nenos de Santolaya", que ahora tiene al frente a Sergio Boldreo y José Antonio González.

En esta ocasión fueron homenajeados Juan Ángel Rodríguez y Juan José Aramendi. "Nos hace mucha ilusión", resaltaron. "Es un momento muy alegre, cuando nos juntamos, aunque es verdad que también está esa tristeza de que va faltando gente", analiza Rodríguez. En su caso su raíz en el barrio de "Los Ceferos", mote que venía de su abuela Ceferina. "Echo de menos el ambiente familiar que teníamos en el barrio", comenta.

Juan José Aramendi, por su parte, rememoró aquellos tiempos en los que la cercanía era tan grande, "que ni había cerradura, era todo tarabica". Y también se refirió a la casa de Juan Ángel Rodríguez. "Era un hogar reducido, para una familia grande, pero la puerta estaba abierta siempre para todos. Ese espíritu era único", incide. Aramendi, nieto de Juaco "El Cho", y de Herminia la de Pano, es hijo también de Panín "El de la Rula" y de Pepa. "Antes mucho trabajábamos y nos perdíamos el encuentro, ahora estamos jubilados y a veces tampoco podemos, pero lo esperamos con mucho más entusiasmo", concluye.