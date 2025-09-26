Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sariego celebra este domingo la feria Faitesa: este es el programa de actividades

Talleres de cocina, el concurso de pintura o actividades tecnológicas, entre las propuestas del certamen

Uno de los puestos de la feria en una edición pasada

Uno de los puestos de la feria en una edición pasada / Luján Palacios

Luján Palacios

Luján Palacios

Vega de Sariego

Sariego celebra este domingo la feria Faitesa, que tendrá lugar en Vega. Las actividades comenzarán a las 9.00 horas con el XXXI Concurso de Pintura al Aire Libre del concejo, y se desarrollarán durante toda la jornada.

A las 12.00 se celebará la apertura oficial con la actuación de la banda de gaitas "Llariegu", y a la misma hora comenzará el taller infantil "De la huerta a la mesa", impartido por Green Republic. Las plazas son limitadas.

A las 13.45 horas actuará Mago Nacho para amenizar la jornada, junto con la Orquesta la Xarangana a la hora del vermú. También habrá una degustación de quesos, y ya por la tarde se celebrará el concurso de tapas y platos elaborados con manzana y el concurso de tortillas.

Los más jóvenes dispondrán de un espacio de juegos y creación digital con un taller de impresión en 3D, y Música de Sofá pondrá la banda sonora a partir de las 19.00 horas y hasta el cierre.

