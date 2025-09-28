Emocionante recital de la joven soprano Silvia Llera en Nava
La soprano Silvia Llera (Oviedo, 1995) conquistó el favor y el calor del público que ayer acudió a escucharla en la iglesia de San Bartolomé de Nava, donde reside su familia y donde se forjó su vocación musical. En el templo parroquial, llenó de gente, ofreció todo un recital lírico, de ópera y zarzuela, acompañada al piano por Teo Montero. Hubo lágrimas y mucha emoción.
La de Silvia Llera es una historia de determinación y de superación personal. A los 4 años le diagnosticaron retinosis pigmentaria, una enfermedad degenerativa que afecta a la capacidad de la retina para percibir la luz. Pese a ello, con su visión reducida actualmente a un 7 por ciento, Silvia Llera sacó adelante sus estudios brillantemente y el pasado mes de junio concluyó su formación en el Conservatorio Superior de Asturias en la especialidad de Pedagogía por canto.
El concierto de ayer en Nava tenía mucho de celebración del esfuerzo de la joven soprano, por el feliz cierre de esa etapa formativa y el tránsito hacia una prometedora carrera como cantante lírica.
Para la ocasión, Silvia Llera preparó un programa, muy aplaudido por el público, que incluyó cuatro arias de ópera, cuatro romanzas de zarzuela y una canción española, con obras de Mozart, Massenet, Puccini, Donizetti, Barbieri, de Chapí, Torroba y Granados.
- Souad Dahiri cambió Marruecos por Salas y se ha convertido en una experta agricultora: 'Soy feliz trabajando la tierra
- Lágrimas, duelo y cariño en Gijón por el menor que falleció tras un accidente de coche en Guadalajara: 'Alejandro era todo alegría
- La empresa que ha abierto la mayor piscifactoría de Europa: de Portugal a Gijón para producir 430 toneladas de lenguados al año
- Sidra y boños preñaos gratis, reclamo para el gran estreno (este sábado) del mercadillo de La Corredoria
- Salas se prepara para su undécima Feria Medieval, que llega con un apretadísimo programa
- El premio 'Mujer Rural de Asturias 2025' ya tiene nombre: es la promotora del primer taxi adaptado y turístico de Cudillero
- El pequeño pueblo asturiano al que todos van a comprar pasteles gourmet a una casona que parece sacada de un cuento de Disney
- El barco de suministros que entró al Muelle de Gijón para evitar consignatario y levantó las críticas de los usuarios acaba detenido por Capitanía