Emocionante recital de la joven soprano Silvia Llera en Nava

La soprano Silvia Llera (Oviedo, 1995) conquistó el favor y el calor del público que ayer acudió a escucharla en la iglesia de San Bartolomé de Nava, donde reside su familia y donde se forjó su vocación musical. En el templo parroquial, llenó de gente, ofreció todo un recital lírico, de ópera y zarzuela, acompañada al piano por Teo Montero. Hubo lágrimas y mucha emoción.

La de Silvia Llera es una historia de determinación y de superación personal. A los 4 años le diagnosticaron retinosis pigmentaria, una enfermedad degenerativa que afecta a la capacidad de la retina para percibir la luz. Pese a ello, con su visión reducida actualmente a un 7 por ciento, Silvia Llera sacó adelante sus estudios brillantemente y el pasado mes de junio concluyó su formación en el Conservatorio Superior de Asturias en la especialidad de Pedagogía por canto.

El concierto de ayer en Nava tenía mucho de celebración del esfuerzo de la joven soprano, por el feliz cierre de esa etapa formativa y el tránsito hacia una prometedora carrera como cantante lírica.

Para la ocasión, Silvia Llera preparó un programa, muy aplaudido por el público, que incluyó cuatro arias de ópera, cuatro romanzas de zarzuela y una canción española, con obras de Mozart, Massenet, Puccini, Donizetti, Barbieri, de Chapí, Torroba y Granados.