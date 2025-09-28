Éxito de público en la feria Faitesa de Sariego: así ha sido la jornada festiva

Sariego celebró este domingo la feria Faitesa, con éxito de público en Vega. Durante toda la jornada se instalaron puestos de agroalimentación y artesanía en la capital del concejo, con gran afluencia de visitantes y numerosas actividades paralelas.

Tras la apertura oficial con la actuación de la banda de gaitas "Llariegu" dio comienzo el taller infantil "De la huerta a la mesa", impartido por Green Republic. Numerosos pequeños conocieron de primera mano la importancia de una alimentación equilibrada y sana, con varias recetas para replicar en familia y con ingredientes de proximidad.

También hubo magia con Mago Nacho para amenizar la jornada, junto con la Orquesta la Xarangana a la hora del vermú. En el apartado gastronómico, s celebró una degustación de quesos, y ya por la tarde el concurso de tapas y platos elaborados con manzana y el concurso de tortillas.

Los más jóvenes dispusieron de un espacio de juegos y creación digital con un taller de impresión en 3D, y Música de Sofá puso labanda sonora vespertina.