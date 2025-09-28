Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Éxito de público en la feria Faitesa de Sariego: así ha sido la jornada festiva

Vega albergó a varios expositores de artesanía y agroalimentarios, talleres de cocina y música

Ambiente en la feria

Ambiente en la feria

Luján Palacios

Luján Palacios

Vega de Sariego

Sariego celebró este domingo la feria Faitesa, con éxito de público en Vega. Durante toda la jornada se instalaron puestos de agroalimentación y artesanía en la capital del concejo, con gran afluencia de visitantes y numerosas actividades paralelas.

Tras la apertura oficial con la actuación de la banda de gaitas "Llariegu" dio comienzo el taller infantil "De la huerta a la mesa", impartido por Green Republic. Numerosos pequeños conocieron de primera mano la importancia de una alimentación equilibrada y sana, con varias recetas para replicar en familia y con ingredientes de proximidad.

También hubo magia con Mago Nacho para amenizar la jornada, junto con la Orquesta la Xarangana a la hora del vermú. En el apartado gastronómico, s celebró una degustación de quesos, y ya por la tarde el concurso de tapas y platos elaborados con manzana y el concurso de tortillas.

Los más jóvenes dispusieron de un espacio de juegos y creación digital con un taller de impresión en 3D, y Música de Sofá puso labanda sonora vespertina.

