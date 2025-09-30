Nava se llena de color: este es el proyecto que da nueva vida a la Plaza de la Najosa

Un paisaje con aldeanos, gaitas y tambores, manzanas, sidra y varios personajes de la mitología asturiana cubre desde hace unos días la pared principal de la Plaza de la Najosa, en Nava. Una colorida sinfonía rural para dar nueva vida al espacio público que ha sido posible gracias a una quincena de voluntarios llegados de varios los puntos del planeta, de la mano de un trío de navetos entusiastas: José Luis Bobes, Álvaro Vega y Andrés Fernández.

La iniciativa surgió a través del colectivo de voluntariado internacional “De Amictia”, dentro del Cuerpo de Solidaridad Europeo del que Bobes es coordinador en Asturias. “Empecé a trabajar en esta asociación como organizador de proyectos, y me propuse hacer un plan en Nava porque somos de aquí. Tuvimos la idea de los grafitis como continuación de un proyecto que ya se desarrolló en 2026 y 2017 en la plaza, que ya estaban muy degradados. Así que los cubrimos, se hizo el gran mural nuevo y se restauraron los que merecía la pena”, explica. Fue el gancho ideal para movilizar durante 15 días a otros tantos chavales de toda Europa, interesados en el mundo de la pintura y el arte.

Un detalle del mural / Luján Palacios

Durante las últimas dos semanas han estado alojados en el albergue de Piloñeta, trabajando en La Najosa sobre un boceto que previamente fue presentado al Ayuntamiento. “Queríamos que fuera de algo relacionado con la manzana y la sidra, y nos pareció una idea estupenda, nos gustó mucho”, señala la concejala de Juventud, Eva Baragaño.

Sobre ese lienzo comenzaron a trabajar con colores vibrantes, con una gama básica formada por “los colores primarios que fuimos mezclando, para trabajar también sobre la teoría del color”, apunta Álvaro Vega, monitor del evento.

Figuras representadas en la creación artística / Luján Palacios

Ha sido un trabajo llevado a cabo “entre todos, todos han echado una mano en diferentes partes del mural”, indica Vega, muy satisfecho con el resultado. Además, el plan ha servido también para que los voluntarios, llegados de Polonia, Italia, Hungría, Francia y Turquía, hayan conocido la región y las costumbres locales, con las recientes fiestas de la Colegiata, en Nava, como uno de los principales atractivos.

Asimismo, la actividad ha servido para poner en marcha talleres dirigidos a los más pequeños, con una treintena de niños que se acercaron a la figura de Picasso y el cubismo, para sembrar la semilla del arte de cara al futuro. Y con la intención de volver a poner en marcha el taller en años venideros, para llenar Nava de color con mensaje.