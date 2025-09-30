En el pueblo asturiano de Paula Echevarría todos hacen cola para comerse un helado: artesano, rico y con bolas del tamaño de pelotas de tenis

En Candás, el pueblo asturiano de la actriz e influencer Paula Echevarría, no hay verano (ni primavera ni otoño) sin colas. Sin colas en la heladería Helio Hermanos, un negocio familiar y artesano con más de 80 años de historia, en el que el tamaño sí que importa. Ponen bolas del tamaño de pelotas de tenis y su sabor es exquisito. El precio, además, es de los más bajos de Asturias: menos de 3 euros cuesta el helado de cucurucho de toda la vida.

El tamaño sí que importa

Los hermanos Helio empezaron en Candás, donde tienen dos tiendas: la de arriba, en la plaza de La Baragaña, y la de abajo, en el puerto, ubicada precisamente en la plaza que lleva su nombre. Sin embargo, desde hace años también venden helados en Luanco, en la céntrica calle Ramón Pérez de Ayala, muy cerca del muelle y la playa. Tanto en uno como en otro pueblo, los helados de Helio destacan por su tamaño, además de por su rico sabor. Todo el que lo prueba queda alucinado con las enormes bolas que ponen.

Helado de marañuela

Los sabores son interminables. Desde los clásicos de turrón, fresa o nata hasta los más innovadores como Philadelphia con arándanos, tarta brownie, chocolate noisette, donuts... Helio también tiene sabores únicos, como el helado de arroz con leche, que sigue siendo uno de lo más vendidos, y el de marañuela, en honor al dulce típico de Candás y Luanco. Son una especie de pastas con más de 400 años de historia, que se elaboran de múltiples formas y tamaños. En ambas localidades existen negocios dedicados exclusivamente a su elaboración.

Helio Hermanos decidió en 2014 convertir el famoso dulce en un helado y el éxito ha sido total. La galleta gélida entra sola. Es suave, dulce y guarda ese sabor típico que tanto identifica a Candás y Luanco. El helado sabe a marañuela de verdad y, para culmen, coronan la bola con una pequeña pasta.

Colas interminables

No hay vacaciones en las que Paula Echevarría no pruebe un helado candasín. Y lo mismo pasa con vecinos y turistas. Las colas en sus tres negocios son interminables. En pleno verano, da igual a la hora que vayas: hay cola siempre, síntoma de que los helados están de muerte. Desde hace unos años también tienen el servicio de "foodtruck" para ir a las bodas.

Y en Navidades, turrones

Queda poco para que Helio Hermanos acabe la temporada, pero en invierno reabrirá como todos los años reconvertido en un obrador de turrones, que también son una auténtica delicia. Como con los helados, lo venden todo. Por estas fechas, Helio vende helados hasta agotar existencias y suele rebajar los precios. También hay opción de llevarse a casa envases de gran formato de helado y cucuruchos para degustarlo en casa.