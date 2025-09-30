La voz de ADEPAS salta a las ondas: este es el proyecto pionero de un grupo de personas con discapacidad intelectual desde Noreña

Los usuarios de la Asociación Pro Ayuda a Personas con Discapacidad Intelectual del Principado de Asturias (Adepas) están haciendo historia desde Noreña. Primero lo hicieron sobre el papel, lanzando un periódico pionero en España, "La Voz de Adepas", y ahora esa voz ha llegado hasta las ondas. Pedro Fernández, Juan Ernesto Barbeira, Cecilia Colao, Miguel del Amo y Natalia Reguero tienen desde hace una semana su propio programa en la radio autonómica, un hito que no podía hacerlos más felices porque, como ellos mismos señalan, "somos comunicadores activos, y nos encanta".

En realidad se trata de un pequeño espacio de unos tres minutos que se emite de forma semanal, todos los viernes tras el informativo de las dos de la tarde en RTPA. Un tiempo más que suficiente para que su voz llegue bien lejos, abordando temas de interés para el colectivo y para cualquier oyente, como miembros de pleno derecho de una sociedad en la que la visibilidad sigue necesitando un empujón.

Ellos quieren dárselo de la mano de su mentor Álvaro Fuente, con quien ya pusieron en marcha hace tres años su propio periódico y que ha resultado ser todo un éxito. El reto de salir al aire cada semana les ha llegado "gracias a Laude Martínez, que estuvo aquí dando una charla y nos echó una mano para hacer este proyecto realidad", señala Fuente.

Con un equipo de cinco personas, el formato de su espacio se estructura en forma de diálogos en los que participan tres usuarios cada vez, "para ir rotando y que vayan cambiando los papeles". Durante toda la semana trabajan duro en el diseño del guión, la elaboración de los contenidos, muchos ensayos y, finalmente, las grabaciones, que se hacen en las mismas dependencias de Adepas en Noreña. "Estamos engranando, y tenemos que ir ajustando cosas, pero la verdad es que lo hacen muy, muy bien, y cada día mejoran mucho", valora Álvaro Fuente.

No faltan los apuros. "Lo quiero hacer tan bien que me pongo nerviosa, a veces me salto los puntos y las comas", apunta entre risas Natalia Reguero, de Nava. Lo que tampoco falla es la diversión: "pasar lo pasamos fenomenal", coinciden todos ellos. Algunos, como Juan Ernesto Barbeira, lo hacen de mil amores porque "la radio me encanta, sobre todo escuchar deportes. Pero también estar al día de las noticias", asegura.

La radio se ha convertido para ellos en una herramienta transversal para mejorar muchas otras cuestiones: la lectura, la dicción o el trabajo en equipo en busca del consenso: ellos proponen temas y trabajan sobre ellos, buscan información y elaboran el contenido, redactan el guión y le dan voz. El primer programa lo dedicaron al teatro inclusivo, el de este viernes hablará sobre la minería como recurso turístico y el siguiente, sobre el rugby inclusivo que se practica en Llanera. El compromiso "es serio", señalan, porque además de mantener una periodicidad semanal, el convenio con RTPA durará todo el año y se pretende que siga en años sucesivos.

El principal desafío ahora es "que no se note que estamos leyendo", indica Pedro Fernández con un guiño. Pero escuchándolos, nadie diría que es su primera vez. La primera de muchas para abrir camino, para reivindicar el papel de las personas con discapacidad intelectual en los medios y para fomentar la autodeterminación. Para hacer ver que tienen mucho y muy bueno que comunicar.