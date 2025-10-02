El Pleno aprueba que los Exconxuraos sea Fiesta de Interés Nacional: estos son los trámites que ha iniciado el Ayuntamiento

Los Exconxuraos de Llanera está más cerca de ser reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional. La propuesta del gobierno municipal socialista para iniciar los trámites en este sentido salió adelante este jueves en el Pleno mensual, con la abstención del PP y de Vox, con la intención de que esta distinción, en caso de salir adelante, sirva para promocionar la celebración más allá de las fronteras regionales y sea asimismo un acicate para seguir incorporando novedades.

El concejal de Festejos, José Antonio González, señaló en la sesión que el reconocimiento "supondría un paso más en la proyección del evento, que ya de por sí es una referencia regional, consolidando a Llanera como destino turístico".

El portavoz del PP, Silverio Argüelles, anunció por su parte la presentación de una enmienda a la propuesta "para mejorarla", planteando que en la elaboración de la memoria de la propuesta se especifiquen plazos y objetivos, y que se establezca un grupo de trabajo en el que participen las comisiones de festejos del concejo, los grupos políticos y "todas las personas que tengan algo que aportar", toda vez que el plan "es bueno para todos". Y por otra parte afeó que no se hayan puesto en marcha medidas de promoción con anterioridad, porque "por ejemplo se perdió la oportunidad de ir a Fitur este mismo año". La enmienda no llegó a ser incorporada.

Gonzalo Bengoa, portavoz de IU, señaló que se trata de un punto de partida positivo, pero "a partir de ahí queda mucho trabajo y en él deben participar los grupos políticos y el resto de colectivos implicados" para conseguir la declaración, sobre todo cuando la fiesta acaba de cumplir 25 años.

El equipo de gobierno que preside Eva María Pérez avanzó que iniciará el año que viene diferentes acciones para dar a conocer los Exconxuraos lejos de Asturias, y aunque no se cumplirían los requisitos para lograr la certificación en 2026, sí sería posible para el 2027.

También se sacó adelante una modificación presupuestaria de 113.000 euros "para cumplir con la sentencia que condena al equipo de gobierno por la contratación irregular de una empresa de recogida de animales errantes" recordó Silverio Argüelles.

En la sesión plenaria de ayer se produjo además la toma de posesión de los dos nuevos concejales del ejecutivo local: Beatriz Ruiz Rincón y David del Pozo Robledo. El relevo se produce tras la renuncia del ya exalcalde, Gerardo Sanz, y el edil Iván Pérez.

Beatriz Ruiz Rincón es Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo y cuenta con un Máster en Retail por la Fundación Ramón Areces. David del Pozo Robledo es diplomado en Relaciones Laborales y desarrolla su labor profesional como representante farmacéutico.