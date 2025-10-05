La hostelería de Candás cierra un "gran verano", con crecimiento de turistas extranjeros

Amparo González saborea una copa de vino en la terraza de la Sidrería Casa Chanín, junto a Enrique Muñiz y Suso Rodríguez. Lo hace apurando el mes de septiembre, en la calle que lleva directa al muelle, y ya sin ese trasiego y barullo veraniego, que puso Candás hasta los topes. "Ahora ya está más tranquilo el pueblo, porque en verano fue una locura, había días que era horrible encontrar mesa en ningún sitio, estaba todo hasta los topes", cuenta. Lo hace mientras Alfonso Viña le atiende, y asiente para afirmar que el balance ha sido positivo. "Estuvo bien el verano, aunque tardó en arrancar", afirma.

Los hosteleros de Candás hacen un balance satisfactorio del periodo estival, marcado por el buen tiempo, con días muy calurosos, presencia de mucho sol y ausencia de lluvia, que facilitó la llegada de muchos turistas. "Ha sido un verano muy bueno, algo por encima del anterior, y hay una tendencia, aunque ligera, a volver a gastar algo más", explica a modo de balance Ángel Menéndez, de El Portalón de Santolaya. "Otras veces costaba más arrancar, hasta mediados de julio, pero desde principios ya estuvo todo muy bien", analiza, al mismo tiempo que explica que ha tenido la presencia de mucho turista extranjero.

Por la izquierda, Suso Rodríguez, Enrique Muñiz, Alfonso Viña y Amparo González, en Casa Chanín. / P. A.

Ese último detalle también lo aprecia Rafael Solís, propietario de El Muelle, El Pescadero y La Salve, situados justo delante del puerto. "Ayuda mucho el visitante extranjero. Se nota y se les aprecia rápido, porque vienen a cenar a las seis o siete de la tarde ya, horas que te ayuda mucho, porque en circunstancias normales no se estaría todavía sirviendo cenas", relata. Cuenta también que la parte nacional ha estado de nuevo marcada por la presencia de visitantes de Madrid, Valladolid o León. "Los vascos al final se acercan al oriente, no pasan de Llanes, pero el turista nacional ha consumido y ha disfrutado", comenta, a la hora de referirse a los hábitos y al gasto. "El que viene de Madrid gasta, porque tiene el privilegio de estar comiendo delante del mar un centollo y una parrilla de marisco casi regalada en comparación con otros sitios. Candás somos un destino que está muy bien en el balance de calidad y precio", sostiene.

Ángel Menéndez, tras la barra de El Portalón de Santolaya / P. A.

El final del mes de septiembre, con el conocido como "Veranillo de San Miguel" facilita la última afluencia de visitantes, antes de que la llegada de octubre limite más ya a fechas concretas el tránsito de turistas. Pero ya es otra historia. Porque al menos el verano ha dado un gran respiro en Candás a sus negocios. En un periodo en el que destacaron fiestas como el Rally de la Sidra o el Festival de la Sardina.