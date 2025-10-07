La Comarca de la Sidra, a todo gas: los coches eléctricos de carreras de estudiantes de Bimenes y Nava consiguen nuevos premios en Cantabria

Los chavales de la Comarca de la Sidra avanzan a toda velocidad, eléctrica e inteligente, gracias a los coches de carreras que ellos mismos han montado y a los que están implementando varias mejoras. La última carrera del circuito "Greeenpower Iberia", celebrada este fin de semana en Reinosa (Cantabria) ha dejado nuevos premios para los pilotos de Bimenes y Nava.

En el primer caso, el equipo "Comet Gen" de la Asociación Llume Yerbata se hizo con el tercer puesto en la carrera de la categoría F24, para niños de menos de 16 años. Los chavales rodaron a buena velocidad y sólo fueron rebasados por los equipos locales, con coches a los que han implementado numerosas mejoras.

El equipo "Cidercar" del IES Peñamayor de Nava quedó quinto en F24 y cuarto en F24+, para mayores de 16 años. La organización les otorgó además el premio al mejor equipo, valorando cuestiones como la equipación, el diseño del coche y la vestimenta de los pilotos, el trabajo en conjunto y la actitud de respeto entre todos los participantes y el entusiasmo y los valores de equipo unido. Además, consiguieron aguantar hora y media en carrera en la primera categoría, y otra hora en la categoría superior. Los miembros del "Cidercar" se han mostrado muy satisfechos con los resultados, ya que han mejorado el rendimiento con respecto a su primera competición en La Coruña.

Ahora, se centrarán en la mejora del bólido, cedido también por Llume yerbata, con varias ideas que podrán llevar a cabo gracias a los numerosos patrocinios que han ido consiguiendo en los últimos meses. Los chavales desarrollan el coche durante las clases de Tecnología, integrando el proyecto en la materia del curso y con la intención de acudir a nuevas carreras para probar las innovaciones sobre las que están trabajando.