Bimenes celebra las Ferias del Rosario del 17 al 29 de octubre: este es el programa

El día grande habrá misa, procesión, carrozas y merienda en la carpa, con reparto de bollo y vino a los socios

Ganado en la feria en una imagen de archivo

Luján Palacios

San Julián (Bimenes)

Bimenes celebra los días 17, 18, 19 y 20 de octubre las Ferias y Fiestas de Nuestra Señora del Rosario, en San Julián.

Los actos comienzan el viernes 17 con un maratón de tute a las 20.00 horas y continúan el sábado 18 con el LXXI Concurso y Exposición de Ganado Vacuno. Además habrá sesión vermú, juegos infantiles y un encuentro coral. El farmacéutico Alfredo Caso será el encargado de dar el pregón.

El día 19 se entregarán los premios del certamen ganadero, y a las 15.00 horas se celebrará una parrillada popular para que están abiertas las inscripciones a un precio de 25 euros por adulto y 15 los niños.

El día grande será el lunes 20 con misa solemne y procesión, a las 13.00 horas, reparto del bollo y la botella de vino a los socios y desfile de carrozas por la tarde, con merienda en la carpa y verbena.

