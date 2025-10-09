Esperanza Martín habla este viernes en Lugo sobre la campaña de Lucus Asturum
Las excavaciones dejaron a la luz una habitación de época altoimperial
La arqueóloga Esperanza Martín ofrece una charla en la Casa de la Cultura de Lugo de Llanera en la tarde de este viernes, a las 19.00 horas, sobre la última campaña de excavaciones en el yacimiento romano de Lucus Asturum. El acto es de entrada libre hasta completar el aforo de la sala.
Martín hablará de las conclusiones de un trabajo de campo que documentó este verano una habitación de época altoimperial (siglos I-II d.C.) oculta bajo la necrópolis que abarca desde el siglo VII hasta el XVII. Este espacio ofrece, por primera vez en el enclave, vestigios de decoración pictórica mural y elementos vinculados a la producción textil.
Otro de los hallazgos más llamativos fue un "pondus", una pesa de telar que indica que en la habitación se llevaba a cabo actividad textil.
