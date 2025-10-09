Grado se gradúa en historia y tradición

Ambás, en Grado, se convertirá este sábado en un gran taller al aire libre para la divulgación arqueológica en Asturias con la celebración de los cuartos talleres de etnoarqueología organizados por el grupo Llabor – Social Landscapes en colaboración con el Archivo de la Tradición Oral de Ambás (Atoam) y la quesería Ca Sanchu.

La cita, que servirá de acto inaugural del programa "ConCiencia Histórica", tiene como objetivo fomentar el pensamiento crítico, despertar vocaciones científicas y reforzar el vínculo de las comunidades con su patrimonio cultural. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Grado y de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias.

Las actividades comenzarán a las 10.30 horas con propuestas dirigidas a todas las edades. Habrá decorado de manteiga con Minina, una demostración del proceso artesanal del queso afuega’l pitu en Ca Sanchu, un taller de cerámica para crear cuencos y queseras, pintura rupestre con técnicas prehistóricas y una excavación arqueológica a cargo del grupo LLABOR. Como novedad este año, se suma un taller de cestería tradicional con José y Mari, de Cestería Grao. Por la tarde, los asistentes podrán participar en un taller de escanda, impartido por Tino de Ca Jovinu, y en una sesión de baile y música tradicional con el grupo "Ambás y Ramsés", que pondrá el broche a una jornada que combina aprendizaje, ciencia y cultura popular.

El proyecto forma parte de un programa más amplio para promover la cultura científica en el medio rural. Tras esta primera experiencia, "ConCiencia Histórica" se desarrollará durante el curso escolar en siete centros educativos asturianos, entre ellos los colegios Bernardo Gurdiel, Virgen del Fresno y La Mata, y el IES César Rodríguez, todos en Grado. El programa incluirá talleres de arqueología y etnoarqueología, salidas de campo, actividades con museos etnográficos y proyectos de ciencia aplicada junto al Serida o la iniciativa Allande Stars.

La propuesta busca integrar pasado, presente y futuro para acercar la ciencia al alumnado y reforzar el vínculo entre las escuelas y su territorio.

El número de plazas para participar en esta jornada en Ambas está limitado a 50 personas, con preferencia para niños y niñas del concejo. Las inscripciones pueden realizarse en la Biblioteca Municipal de Grado. La actividad es gratuita.