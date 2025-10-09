Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nava organiza actividades para niños el 3 y 4 de noviembre: descubre cómo puedes apuntarte

Los talleres para los días sin clase girarán en torno a la fiesta celta de Samain

Una actividad en el Llagar de Lolina

Una actividad en el Llagar de Lolina / 0

Luján Palacios

Nava

El Ayuntamiento de Nava ha organizado una nueva sesión de "Días sin cole" coincidiendo con el próximo puente de Todos los Santos, los días 3 y 4 de noviembre.

Las actividades se desarrollarán en el Llagar de Lolina entre las 9.00 y las 14.00 horas, para niños de entre 4 y 12 años, y las plazas son limitadas.

La temática girará en torno a la fiesta celta de Samain, con numerosas sorpresas terroríficas. Las inscripciones deben formalizarse a partir del 14 de octubre en la Casa de la Cultura Marta Portal o en el teléfono 984 293 888.

Además el viernes 31 de octubre se celebrará un taller titulado "Bruja: Hechizos ilustrados" para niños a partir de 5 años al hilo de un cuento de misterio.

