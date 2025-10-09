Nava organiza actividades para niños el 3 y 4 de noviembre: descubre cómo puedes apuntarte
Los talleres para los días sin clase girarán en torno a la fiesta celta de Samain
El Ayuntamiento de Nava ha organizado una nueva sesión de "Días sin cole" coincidiendo con el próximo puente de Todos los Santos, los días 3 y 4 de noviembre.
Las actividades se desarrollarán en el Llagar de Lolina entre las 9.00 y las 14.00 horas, para niños de entre 4 y 12 años, y las plazas son limitadas.
La temática girará en torno a la fiesta celta de Samain, con numerosas sorpresas terroríficas. Las inscripciones deben formalizarse a partir del 14 de octubre en la Casa de la Cultura Marta Portal o en el teléfono 984 293 888.
Además el viernes 31 de octubre se celebrará un taller titulado "Bruja: Hechizos ilustrados" para niños a partir de 5 años al hilo de un cuento de misterio.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para 'hacer más amable' la entrada a la ciudad
- La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad
- El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
- Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España
- De Navarra a Salas: la historia de 'Apolo', el joven caballo que triunfa en los concursos de pastos
- Dos habitaciones, un baño e 'ideal para familias con 1-2 hijos': la 'oportunidad de casa estilo asturiano' para vivir en el entorno natrual Castrillón
- Con bayetas, escobas y fregonas para la visita real: Valdesoto deja como la patena este lugar de la parroquia, que será protagonista en la entrega del 'Pueblo ejemplar
- Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia