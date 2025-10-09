Sariego abre su primera Escuelina: "Los Cuscurrusquinos" ya tiene 16 plazas cubiertas y "tenemos numerosas solicitudes en marcha"

Sariego está experimentando un importante crecimiento de población en los últimos años gracias a su centralidad y buenas comunicaciones, y buen reflejo de ello se está dando en las aulas escolares. Si el colegio Salvador Vega Berros vive un momento dulce, con un importante aumento de matrícula, el concejo acaba de poner solución a una carencia en el municipio con la apertura de una nueva Escuelina de la red autonómica de 0 a 3 años. Se llama "Los Cuscurrusquinos" y ya cuenta con 16 alumnos matriculados, con "numerosas solicitudes en marcha", apunta la directora, Yolanda García.

El centro fue inagurado este jueves por el presidente del Principado, Adrián Barbón, acompañado por la consejera de Educación, Eva Ledo, el director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure, y el Alcalde de Sariego, Saúl Bastián. Ha contado con una inversión de 236.000 euros financiada en parte con fondos europeos, y ocupa el antiguo laboratorio del colegio y la vieja casa del conserje, ambos sin uso, unidos ahora por un nuevo cuerpo que da continuidad a un edificio equipado con dos aulas, cocina y zona de dormitorio con cunas.

Por la izquierda, Rocío Gutiérrez con Marc Moro y Marina Manteca con Nico Noriega en la nueva Escuelina de Sariego / Luján Palacios

Todo ello, en los terrenos del Salvador Vega Berros, un centro de Primaria que acaba de cumplir 50 años de vida. En total, la nueva Escuelina tiene capacidad para 33 escolares, dependiendo de la división por aulas en función de las edades, y como el resto de estos equipamientos, está integrado en la red autonómica, pública y gratuita de Les Escuelines. Cuenta con una plantilla formada por una directora y cuatro técnicas de Educación Infantil, y las previsiones son las de llenar las plazas disponibles, dado el interés que está despertando el centro.

Adrián Barbón aprovechó el acto de inauguración en la capital del concejo, Vega, para subrayar la importancia de la red puesta en marcha por el Gobierno de Asturias. “No le estamos dando la importancia que merece. Dentro de décadas, veremos que la red cambió el sistema educativo asturiano y nos situó a la vanguardia de España y Europa, quedará para la historia”, indicó.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado ninguna otra comunidad cuenta con una red como Les Escuelines/As Escolías, que favorece la conciliación y el aprendizaje. Además, ha reiterado el compromiso del Principado con la educación pública, así como su intención de negociar en los presupuestos de 2026 la ampliación a todos los cursos de la gratuidad de la matrícula universitaria, que ahora se aplica únicamente al alumnado de nuevo ingreso. “El objetivo que tenemos es que cualquier niño o cualquier niña que nazca en Asturias pueda estudiar gratis desde los cero años hasta acabar la universidad, si cumple determinados requisitos académicos”, precisó.