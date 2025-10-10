El Coro de la Bodega de Candás actúa en el País Vasco ante un oyente muy especial

Los integrantes del Coro de la Bodega de Candás mantuvieron un encuentro muy especial, en el que ofrecieron un concierto en el País Vasco, en la localidad de Hondarribia, en la provincia de Guipúzcoa, junto a la agrupación musical local del Korua Klink. Una velada especial, en la que tuvieron como oyente a una figura destacada, como el compositor Javier Busto, que es natural de esa localidad.

Esta aventura tuvo también un guiño histórico. "Queríamos hacer un homenaje a todos aquellos pescadores que se unieron con los candasinos en el siglo XVII para recoger el Cristo de las aguas en los mares de Irlanda, cuando iban juntos a la pesca de la ballena blanca o vasca. Todos estos sentimientos fueron los que movieron al coro para visitar esta preciosa villa marinera", resalta Tito Aramendi, integrante del coro candasín.

El Coro de la Bodega interpretó primero seis canciones, y le siguió después el Korua Klink de Hondarribia, antes de que en el tramo final se uniesen para cantar al unísono el tema "Korua Klink", de Javier Busto.

El 8 de noviembre, a las 20.00 horas en la iglesia de San Félix, será la agrupación de Carreño la que ejerza como anfitriona, con la formación de Hondarribia como invitada.