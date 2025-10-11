"Bambi" vive en Asturias: el bar escondido en las montañas en el que puedes comer una buena fabada junto a una adorable cierva

"Bambi" vive en Asturias y con ella puedes comer una buena fabada. ¿Dónde? En un bar escondido en las montañas, en la sierra de Peñamayor, en Nava. Su dueño, Aladino Montes, rescató hace trece años a una cierva moribunda y perdida a la que llamó "Bambi", por las "pintinas" del cuerpo y por la muerte de su madre, probablemente en el parto. Desde entonces, este adorable animal es una más en Les Praeres, como así se llama el chigre.

El bar de Aladino está a 1.140 metros de altitud. A esta pradera con unas vistas envidiables, donde en días despejados se divisa todo el centro de Asturias, se accede por una pista que construyó el padre de Aladino Montes. Pero no es el paisaje lo que más sorprende a los clientes que llegan a Les Praeres. Es "Bambi", que se acerca a todos y se deja querer. "Es algo que no se esperan, ver a un ciervo en un bar paseando por todos lados mientras están comiendo y poder tocarlo con la palma de la mano", contó Aladino a LA NUEVA ESPAÑA.

María González Falcó

"Bambi" le cambió la vida

Esta hembra de venado vive en libertad, aunque no se separa de Les Praeres y de su gran amigo humano, Aladino. El hostelero la cuida, le da de comer y, por supuesto, le da cariño. "Bambi" le cambió la vida. Antes de tenerla cazaba con frecuencia, pero ahora... No puede ni pensarlo. "Prefiero más morirme yo que matar a un venado ahora mismo", aseguró. Buena prueba de ello es que la cierva la tiene marcada con dos rayas horizontales en el lomo. "Por favor, no me matéis a 'Bambi'", les ruega a los cazadores.

Buena comida

Más allá de "Bambi", la comida del bar de Aladino "quita el sentido". Una buena fabada, un buen cabrito, una buena tarta de queso... Su carta no es extensa, pero todos los platos que sirve son exquisitos, como si fuesen cocinados "por una abuela asturiana", aseguran los clientes.

"Un rincón rústico muy especial en plena montaña asturiana, con vistas que quitan el hipo, y ese encanto inigualable hecho a fuego lento. Fabada de las mejores que he comido, te deja con ganas de chupar el plato", comenta Alicia (@quedalicioso), una creadora de contenidos de gastronomía, experiencias y viajes.

Las opiniones en Tripadvisor son igual de buenas. "Les Praeres un lugar maravilloso en plena naturaleza, ver a Bambi en libertad y poder acariciarla es un lujo, pero sobre todo comer allí con un exquisito menú y conocer a su anfitrión Aladino que fue súper amable. Para repetir sin duda", escribe un comensal.

El bar de Aladino y "Bambi" solo tiene un pero: el acceso. La carretera es peligrosa habiendo malas condiciones meteorológicas y es recomendable ir en coche y no en moto.