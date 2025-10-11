"Bambi" vive en Asturias: el bar escondido en las montañas en el que puedes comer una buena fabada junto a una adorable cierva
El chigre, ubicado a 1.140 metros de altitud, es frecuentado a diario por una hembra de venado, que el hostelero Aladino Montes rescató hace tres años cuando estaba moribunda
"Bambi" vive en Asturias y con ella puedes comer una buena fabada. ¿Dónde? En un bar escondido en las montañas, en la sierra de Peñamayor, en Nava. Su dueño, Aladino Montes, rescató hace trece años a una cierva moribunda y perdida a la que llamó "Bambi", por las "pintinas" del cuerpo y por la muerte de su madre, probablemente en el parto. Desde entonces, este adorable animal es una más en Les Praeres, como así se llama el chigre.
El bar de Aladino está a 1.140 metros de altitud. A esta pradera con unas vistas envidiables, donde en días despejados se divisa todo el centro de Asturias, se accede por una pista que construyó el padre de Aladino Montes. Pero no es el paisaje lo que más sorprende a los clientes que llegan a Les Praeres. Es "Bambi", que se acerca a todos y se deja querer. "Es algo que no se esperan, ver a un ciervo en un bar paseando por todos lados mientras están comiendo y poder tocarlo con la palma de la mano", contó Aladino a LA NUEVA ESPAÑA.
"Bambi" le cambió la vida
Esta hembra de venado vive en libertad, aunque no se separa de Les Praeres y de su gran amigo humano, Aladino. El hostelero la cuida, le da de comer y, por supuesto, le da cariño. "Bambi" le cambió la vida. Antes de tenerla cazaba con frecuencia, pero ahora... No puede ni pensarlo. "Prefiero más morirme yo que matar a un venado ahora mismo", aseguró. Buena prueba de ello es que la cierva la tiene marcada con dos rayas horizontales en el lomo. "Por favor, no me matéis a 'Bambi'", les ruega a los cazadores.
Buena comida
Más allá de "Bambi", la comida del bar de Aladino "quita el sentido". Una buena fabada, un buen cabrito, una buena tarta de queso... Su carta no es extensa, pero todos los platos que sirve son exquisitos, como si fuesen cocinados "por una abuela asturiana", aseguran los clientes.
"Un rincón rústico muy especial en plena montaña asturiana, con vistas que quitan el hipo, y ese encanto inigualable hecho a fuego lento. Fabada de las mejores que he comido, te deja con ganas de chupar el plato", comenta Alicia (@quedalicioso), una creadora de contenidos de gastronomía, experiencias y viajes.
Las opiniones en Tripadvisor son igual de buenas. "Les Praeres un lugar maravilloso en plena naturaleza, ver a Bambi en libertad y poder acariciarla es un lujo, pero sobre todo comer allí con un exquisito menú y conocer a su anfitrión Aladino que fue súper amable. Para repetir sin duda", escribe un comensal.
El bar de Aladino y "Bambi" solo tiene un pero: el acceso. La carretera es peligrosa habiendo malas condiciones meteorológicas y es recomendable ir en coche y no en moto.
- Ni los resultados ni un grave incidente: así se cocinó el despido de Veljko Paunovic del Real Oviedo
- Las claves del despido de Paunovic como entrenador del Real Oviedo: tensiones, fichajes que no llegaron y el suceso de Valencia
- El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
- El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
- Un emblemático monumento del centro de Oviedo cambiará de ubicación en los próximos días
- Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
- Este es el emblemático negocio de una playa de Asturias que Costas derribará próximamente
- Hablan los organizadores del Boombastic, que despejan su futuro en Asturias: 'Sin apoyo institucional, los números no salen