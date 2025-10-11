Una casa de ensueño a cinco minutos de Cudillero por menos de 72.000 euros: la subasta que hace el Juzgado de Pravia

Si buscas una casa en la zona rural de Asturias, bien situada y barata, esta es tu oportunidad. El Juzgado de Pravia, a través de su sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia nº 1, subasta una propiedad de 133 metros cuadrados de construcción, compuesta de una vivienda, un almacén y un gallinero, además de huerta, por menos de 72.000 euros. Está situada a cinco minutos de Cudillero, en el bello pueblo de Somao (Pravia), famoso por sus casonas de indianos.

Según consta en el portal de subastas del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la propiedad tiene un valor de 175.400,86 euros. La cantidad reclamada es de 71.117,41 euros y no tiene puja mínima. Se la lleva quien ponga más dinero y de momento no hay pujas disponibles. La subasta finaliza el próximo 27 de octubre a las 18.00 horas.

Se trata de una finca compuesta por una casa de planta baja, dedicada a vivienda, de 99 metros cuadrados, y un almacén, de otros 34. Tiene también un gallinero y huerta detrás de la casa. La construcción colinda al norte y al sur con otras casas y al oeste se encuentra un camino vecinal.

¿Por qué es tan especial Somao?

Una de las principales características de este pueblo son sus casas indianas. A finales del siglo XIX y principios del XX, los indianos, también conocidos como americanos, comenzaron a construir sus mansiones en Somao a su regreso de la emigración, asombrando con los magníficos acabados exteriores, sus galerías y los detallistas muebles, telares y papeles que las vestían por dentro.

La revista National Geographic destaca el gran legado indiano de Somao, como uno de los más abundantes de España. Lo supera únicamente Colombres, otro pueblo del oriente asturiano que cuenta con un gran legado indiano. Por eso, no es extraño oír calificar a algún turista a Somao como "el pueblo de Disney".

Somao, además, presume de tener la mayor cantidad de jardines privados de toda Asturias, decorados con fuentes, estatuas y muchas hortensias.

Si a la belleza de este pueblo le sumas el carácter afable de sus gentes, que saludan a todo paseante, este lugar se convierte en un lugar de parada obligatoria. La unión entre los vecinos y su capacidad para mantener con vida cada rincón de este pueblo fueron uno de los motivos por los que la Fundación Princesa de Asturias eligió a Somao como Pueblo Ejemplar. Eso ocurrió en 2020, cuando la localidad praviana recibió la visita de los Don Felipe y Doña Letizia, acompañadas de sus hijas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía.