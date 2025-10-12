Quejas vecinales por la presencia de los "Ángeles del Infierno" en Noreña: "La gente está asustada"
Los residentes de la zona de La Felguera denuncian el tráfico y el ruido que genera la presencia de los motoristas en la zona
M. S.
El Club de moteros "Ángeles del Infierno" tiene sede en una nave de La Felguera de Noreña, pero su presencia no gusta a los vecinos. "Molesta el ruido de las motos y el tráfico intenso cada vez que se juntan", denuncian, toda vez que "se trata de una zona rural con carreteras estrechas por la que sale mucha gente a pasear".
En el entorno residen muchas personas mayores y familias con niños, que aseguran estar "asustados" por la presencia frecuente, en fines de semana, de decenas de motoristas con vehículos "que meten mucho ruido y molestan, esta es una zona de casas tranquilas y no nos hace gracia que anden por aquí", aseguran.
A ello se une que "proyectan letreros luminosos con calaveras y otros emblemas que no nos gustan, no tienen ninguna relación con este pueblo". Por eso piden que "el Ayuntamiento o a quien corresponda tome medidas, es una actividad que no debería estar en un pueblo pequeño". "Que les den cabida en la capital", proponen, antes de señalar sus dudas con respecto a "la legalidad" de la nave en la que celebran sus encuentros. "Nos gustaría saber qué licencia tienen para ello", aseguran. De hecho, hace unos años fue precintada y vuelve a estar en uso.
