Quejas vecinales por la presencia de los "Ángeles del Infierno" en Noreña: "La gente está asustada"

El Club de moteros "Ángeles del Infierno" tiene sede en una nave de La Felguera de Noreña, pero su presencia no gusta a los vecinos. "Molesta el ruido de las motos y el tráfico intenso cada vez que se juntan", denuncian, toda vez que "se trata de una zona rural con carreteras estrechas por la que sale mucha gente a pasear".

En el entorno residen muchas personas mayores y familias con niños, que aseguran estar "asustados" por la presencia frecuente, en fines de semana, de decenas de motoristas con vehículos "que meten mucho ruido y molestan, esta es una zona de casas tranquilas y no nos hace gracia que anden por aquí", aseguran.

A ello se une que "proyectan letreros luminosos con calaveras y otros emblemas que no nos gustan, no tienen ninguna relación con este pueblo". Por eso piden que "el Ayuntamiento o a quien corresponda tome medidas, es una actividad que no debería estar en un pueblo pequeño". "Que les den cabida en la capital", proponen, antes de señalar sus dudas con respecto a "la legalidad" de la nave en la que celebran sus encuentros. "Nos gustaría saber qué licencia tienen para ello", aseguran. De hecho, hace unos años fue precintada y vuelve a estar en uso.