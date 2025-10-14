El IES Peñamayor de Nava, internacional y en varias lenguas: este es el proyecto al que aspira el centro (y los alumnos ya trabajan con entusiasmo)

El IES Peñamayor de Nava aspira a hacerse internacional a través de las lenguas minoritarias de Europa. El centro naveto trabaja estos días para sumarse al programa Erasmus+ y eTwinning de la Unión Europea, que ofrece oportunidades de movilidad para el estudio y formación tanto a alumnos como a profesores, y este martes ha inaugurado sus Erasmus Days. Se trata de una semana de actividades para informar a los estudiantes de las claves este proyecto, basado en la colaboración entre centros con socios de otros países con los que podrían llevar a cabo planes de intercambio.

Nava ya ha establecido contactos con un centro en Cerdeña y otro en Hungría, centrando su propuesta, entre otras cuestiones, en el uso y divulgación de las lenguas minoritarias. En el caso de Cerdeña, han empezado a trabajar con los alumnos del instituto Primo Levi a los que los chavales de Nava conocerán esta semana a través de videoconferencia. Del mismo modo han enviado varios "podcast" culturales y de presentación que serán utilizados en las aulas húngaras del instituto Kodály Zoltán como material didáctico en la asignatura de español. Los estudiantes magiares han remitido por su parte al IES Peñamayor un vídeo en el que se atreven con un entusiasta "Puxa Asturies", a la espera de seguir tendiendo puentes.

Y además, se abre una interesante vía de intercambio entre docentes a través de este proyecto: el sardo, legua oriunda de Cerdeña, no se estudia en las escuelas, y los navetos pueden aportar la experiencia y el conocimiento de la enseñanza del asturiano.

El corte de cinta de los Erasmus Days / Luján Palacios

Todos estos días permanecerá abierto un punto de información con folletos y una pantalla digital interactiva en el propio instituto de Nava, como explica Beatriz Requejo, responsable del proyecto de Erasmus + en Nava junto a Aida Quintana. Y de forma paralela se ha convocado un concurso de logotipos entre los alumnos para contar con una "imagen corporativa" en los primeros pasos de esta aventura internacional, en la que se han involucrado 15 profesores de todos los departamentos, todo el equipo directivo y "otros docentes que se han sumado para ayudar, junto con unos alumnos muy entusiastas que esperan con ganas entrar en el programa", detalla Requejo.

El director del IES Peñamayor, Iván Fernández, se dirige al alcalde y la edil de Educación / Luján Palacios

Aunque se trata de los "primeros pasos", como señala el director, Iván Fernández, los navetos avanzan firmes y cuentan con el apoyo del Ayuntamiento. De hecho el alcalde, Juan Cañal, y la concejala de Educación, Eva Baragaño, asistieron este martes al corte de cinta oficial de inauguración de los Erasmus Days. "Tienen todo nuestro apoyo con lo que necesiten, con el albergue a su disposición para alojar a los estudiantes que vengan a Nava y la ayuda que puedan precisar", avanzó el regidor, "muy sorprendido" por el entusiasmo y el trabajo de los alumnos que presentaron el proyecto de viva voz. "Salir fuera es la mejor manera de valorar lo que tenemos aquí ", recordó Cañal, antes animar a los chavales a luchar por este programa que "es fundamental para formarse, para tener una visión amplia de la sociedad", y que además traería al concejo a jóvenes de otras partes de Europa para empaparse de todo lo que puede ofrecer el municipio.

Los estudiantes del Peñamayor sueñan con conocer otras realidades, en todas las lenguas y con el aval de la propia cultura por bandera. De momento, a la espera de saber si su proyecto se aprueba, señalan emocionados que "ya estamos en el mapa".