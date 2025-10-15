Asturianistes pide transformar en senda verde la vía de Feve entre Nava y Llanes. "Tenemos un tren burra a reconvertir"

"Ahorremos gastos a la administración y sufrimientos a vecinos y usuarios. Aceptemos la realidad. Si tenemos un tren burra, podemos y debemos hacer una reconversión valiente y menos costosa que el mantenimiento del actual servicio de trenes". Así se expresan los concejales asturianistas de Nava, Emilio Ballesteros y Alicia Vega, en una moción plenaria en la que solicitan la reconversión en senda verde del trazado ferroviario de la antigua Feve entre la villa sidrera y Llanes.

"Hay que entender que este trayecto ferroviario constituye un valioso patrimonio territorial y paisajístico, que ofrece una oportunidad única para su recuperación y puesta en valor mediante la conversión en senda verde destinada al uso público y sostenible", subrayan los asturianistas. A la hora de detallar su propuesta, afirman que estas sendas son "itinerarios no motorizados que promueven la movilidad activa, el ocio saludable y el turismo rural sostenible". "Tendría el aliciente de transcurrir con desniveles muy constantes, poco pronunciados y paisajes de ensueño, pues casi todo su trayecto transcurre a la vera de ríos como el Viao, el Piloña y el Sella", añaden Vega y Ballesteros.

Los ediles asturianistas inciden en que su iniciativa "contribuiría a la protección del medio ambiente, la conservación de la biodiversidad y la recuperación del patrimonio industrial, así como a la dinamización económica de las zonas que atraviesa". Según exponen en su moción, "numerosos municipios y comarcas de España han transformado con éxito antiguas líneas ferroviarias en sendas verdes, generando espacios de gran valor social, turístico y ecológico". Es más, señalan que "la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y otras entidades públicas y privadas respaldan estas iniciativas, que fomentan la cohesión territorial y el bienestar ciudadano".

"Servicio degradado"

Convencidos del beneficio de reconvertir "un servicio degradado en un corredor verde de encuentro, salud y sostenibilidad", desde Asturianistes plantean al Pleno de Nava la puesta en marcha del procedimiento, instando al Ministerio de Transportes o al Adif a que autoricen la cesión o el uso del trazado de la vía, "contando la colaboración del Principado para la redacción del proyecto técnico, la financiación y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación del trazado".

De manera paralela, abogan por "iniciar un proceso participativo con asociaciones vecinales, ambientales y culturales para recoger sus aportaciones", así como por la integración de la senda en la red autonómica o estatal.