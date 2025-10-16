Carreño renueva su flota de vehículos para el servicio de obras

El Ayuntamiento de Carreño ha renovado y aumentado su flota de vehículos del servicio de obras. Esta mañana, la empresa Alvemaco, hizo entrega el segundo lote, que consta de cuatro furgonetas Toyota Proace, dos de tres plazas y las otras dos se desis, así como uan novedad, con un furgón de carga, que es un Toyota Proace Max.

De esta manera incrementan la disponibilidad para este servicio, ya que el contrata actual era para tres vehículos, y ahora han contratado una furgonetas más, además del citado furgón.

En el acto de entrega, en la plaza del Ayuntamiento de Carreño, en Candás, participaron Covadonga Fernández, aparejadora municipal; Moisés Lorenzo, encargado de obras; Jorge santos, gerente de Alvemaco; Ángel Rodríguez, responsable comercial de Alvemaco; y Juan Pola, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Carreño.