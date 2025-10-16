El Gamonéu se presenta en el Museo de la Sidra con guiños a la tradición y una llamada a “salvar el campo asturiano”

El Museo de la Sidra de Nava fue este miércoles escenario del acto de presentación del XLV Certamen del Quesu Gamonéu y del fallo de los Premios Gamonéu 2025, en un encuentro que reunió a autoridades, ganaderos, queseros, criadores y representantes de asociaciones rurales. “El queso siempre se marida con vino, pero a mí me gusta la sidra —explicó el alcalde de Onís, José Manuel Abeledo—, y qué mejor sitio que este museo para unir dos símbolos de nuestra tierra: la sidra y el queso Gamonéu”.

El regidor de Onís destacó que alrededor del Gamonéu “gira buena parte de la identidad del concejo” y recordó que “sin las tres leches —de vaca, cabra y oveja— el Gamonéu no existiría”, subrayando la importancia de mantener vivo el trabajo de ganaderos y pastores. Antes de adentrarse en materia, Abeledo adelantó que la recaudación de la subasta de este año se destinará a la asociación Emburria, dedicada a la integración de personas con discapacidad intelectual, y que el pregonero será Rodrigo Cuevas, “un artista que genera entusiasmo y polémica, pero que representa como nadie la esencia rural asturiana”.

La directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López, y el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, participaron en el acto junto al alcalde de Nava, Juan Cañal, quien celebró que “el Museo de la Sidra se llene para hablar del Gamonéu y de la oveya xalda, porque maridar sidra y queso es maridar Asturias”.

La quesera Graciela Valle, presidenta del Consejo Regulador del Queso Gamonéu, avanzó que en el certamen habrá catorce elaboradores, “once del valle y tres del puerto”, y reconoció que el sector atraviesa un momento complicado. “La burocracia nos está comiendo, es insostenible. Queremos defender lo nuestro, pero hay leyes que no nos dejan. En el puerto ya solo quedan tres queserías, y cuando se jubile uno de los pastores, perderemos otra”. Aun así, quiso lanzar un mensaje de optimismo. “El Gamonéu cada vez tiene más calidad y más público; estamos creciendo”, afirmó.

Por su parte, el cabrero Nel Cañedo, representante del Concurso de Cabras de la Cornisa Cantábrica, reivindicó la importancia de mantener esta tradición. “Aunque no están reconocidas como raza, las cabras siguen siendo parte esencial de nuestra montaña. Cada año somos más, este año habrá dieciséis participantes. Es una forma de resistir a que desaparezcan”.

También intervino Ramón García, organizador de la muestra de mastines, que reunirá criadores de Asturias, Cantabria y Castilla y León, “para acercar la raza y sus cuidados a quien no la conozca”. Por su parte, Nacho Ramos, detalló que el Certamen Nacional de la Oveya Xalda se celebrará con exhibiciones, esquila en directo de entre 40 y 50 ejemplares, y degustaciones de cordero.

El acto sirvió también para anunciar los Premios Gamonéu 2025, que este año reconocen al que fue ganadero y pastor Ramón Aroes, Jose Manuel Suero, el restaurante El Molín de la Pedrera y a Máximo González, por su labor en la gestión de las ayudas LEADER.

“El Gamonéu es más que un queso: es cultura, paisaje y modo de vida”, resumió Abeledo, que con sus palabras dio por inaugurado un certamen que cumple 45 años y que volverá a convertir a Onís en capital del queso asturiano durante dos fines de semana, que lo llenarán de sabor, tradición y orgullo por el pasado, presente y futuro del mundo rural.