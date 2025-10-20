Cuenya (Nava) homenajea a Eduardo Solís por sus 25 años al frente de la parroquia: "Deja huella por su cercanía y entrega"
Loa vecinos entregaron al sacerdote un reloj conmemorativo como "símbolo del tiempo compartido" y de su "entrega constante al servicio de la comunidad"
J. A. O. / L. P.
La parroquia de San Andrés de Cuenya, en el concejo de Nava, rindió este domingo un emotivo homenaje a su párroco, Eduardo Solís, con motivo de sus 25 años al frente de la comunidad. La celebración coincidió con la festividad de la Virgen del Rosario y tuvo lugar durante la misa de las 11.00 horas, en la que el homenajeado recibió una cálida sorpresa por parte de sus feligreses. El Coro Errante acompañó la ceremonia con su música, añadiendo un tono especialmente solemne y festivo al acto.
Al término de la misa, los vecinos de Cuenya hicieron entrega al párroco de un reloj conmemorativo, "símbolo del tiempo compartido y de su entrega constante al servicio de la comunidad".
Eduardo Solís, párroco de Nava desde 1993, asumió también la atención pastoral de San Andrés de Cuenya en el año 2000, tras el fallecimiento de su predecesor don José Manuel López.
Recuerdos
Durante el homenaje se tuvo un recuerdo especial para los dos sacerdotes que marcaron la historia reciente de la parroquia, José Manuel López y Diego Riesco. Este último compartió tareas pastorales con Solís, formando equipo sacerdotal entre 2001 y 2018, año en que se jubiló por motivos de salud. Falleció en 2023 en la Casa Sacerdotal de Oviedo.
El acto concluyó con la entrega al párroco de varios obsequios (placa conmemorativaj y un rosario traído desde San Pedro del Vaticano con la imagen de León XIV), además de un prolongado aplauso y palabras de agradecimiento hacia don Eduardo, cuya cercanía, entrega y compromiso deja una profunda huella en la comunidad parroquial de Cuenya.
