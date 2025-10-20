El sacerdote Eduardo Solís, homenajeado por los feligreses
Los fieles de Cuenya celebraron los 25 años del religioso al frente de la parroquia: "Está siempre disponible y con una sonrisa"
Los feligreses de Cuenya, en Nava, sorprendieron ayer a mediodía a su párroco Eduardo Solís con un sentido homenaje por sus 25 años al frente de la parroquia. Solís, de 73 años y quien se encarga de múltiples pueblos en todo el concejo, se mostró "muy emocionado y agradecido" por el gesto.
La iniciativa proviene de unos fieles que "siempre me han acompañado, han colaborado ye me han ayudado a hacer tantas cosas, como la renovación de la techumbre de la iglesia, la pintura, la calefacción o la renovación del suelo del presbiterio", señaló el sacerdote.
Los feligreses, por su parte, le agradecieron el hecho de que "esté siempre disponible, con una sonrisa y dispuesto a trabajar en todo lo que se ha planteado".
En recuerdo del acto le entregaron una placa conmemorativa, un reloj, un rosario traído expresamente desde Roma y varios obsequios más en una misa cantada por el Coro Errante y tras la que hubo una comida de hermandad en el Llagar Estrada.
