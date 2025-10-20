Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El sacerdote Eduardo Solís, homenajeado por los feligreses

Los fieles de Cuenya celebraron los 25 años del religioso al frente de la parroquia: "Está siempre disponible y con una sonrisa"

El sacerdote, mostrando algunos de los obsequios de los fieles. | R. L. P.

Luján Palacios

Nava

Los feligreses de Cuenya, en Nava, sorprendieron ayer a mediodía a su párroco Eduardo Solís con un sentido homenaje por sus 25 años al frente de la parroquia. Solís, de 73 años y quien se encarga de múltiples pueblos en todo el concejo, se mostró "muy emocionado y agradecido" por el gesto.

La iniciativa proviene de unos fieles que "siempre me han acompañado, han colaborado ye me han ayudado a hacer tantas cosas, como la renovación de la techumbre de la iglesia, la pintura, la calefacción o la renovación del suelo del presbiterio", señaló el sacerdote.

Los feligreses, por su parte, le agradecieron el hecho de que "esté siempre disponible, con una sonrisa y dispuesto a trabajar en todo lo que se ha planteado".

En recuerdo del acto le entregaron una placa conmemorativa, un reloj, un rosario traído expresamente desde Roma y varios obsequios más en una misa cantada por el Coro Errante y tras la que hubo una comida de hermandad en el Llagar Estrada.

