El sacerdote Eduardo Solís, homenajeado por los feligreses

Los feligreses de Cuenya, en Nava, sorprendieron ayer a mediodía a su párroco Eduardo Solís con un sentido homenaje por sus 25 años al frente de la parroquia. Solís, de 73 años y quien se encarga de múltiples pueblos en todo el concejo, se mostró "muy emocionado y agradecido" por el gesto.

La iniciativa proviene de unos fieles que "siempre me han acompañado, han colaborado ye me han ayudado a hacer tantas cosas, como la renovación de la techumbre de la iglesia, la pintura, la calefacción o la renovación del suelo del presbiterio", señaló el sacerdote.

Los feligreses, por su parte, le agradecieron el hecho de que "esté siempre disponible, con una sonrisa y dispuesto a trabajar en todo lo que se ha planteado".

En recuerdo del acto le entregaron una placa conmemorativa, un reloj, un rosario traído expresamente desde Roma y varios obsequios más en una misa cantada por el Coro Errante y tras la que hubo una comida de hermandad en el Llagar Estrada.